Scomparso Sebastiano Bianchi, i compagni di squadra a “Chi l’ha visto”: “Domenica è andato via veloce” La squadra del Legnano Basket Knights, dove giocava anche Sebastiano Bianchi, il cestista che risulta ancora oggi scomparso a Verbania, è intervenuta alla trasmissione “Chi l’ha visto” per lanciare un appello: “Siamo la tua seconda famiglia, il tuo posto nello spogliatoio è lì e noi vogliamo solo che torni lì, se sei da qualche parte vogliamo che torni insieme a noi perché vogliamo finire la stagione insieme a te”. I ragazzi hanno dichiarato che domenica, dopo la partita, Sebastiano è andato via veloce, senza nemmeno farsi la doccia.

A cura di Simona Buscaglia

La squadra del Legnano Basket Knights, dove giocava Sebastiano Bianchi, il cestista di 29 anni che risulta ancora oggi scomparso, è intervenuta alla trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto" per lanciare un appello: "Il messaggio che lanciamo a Seba è semplice: siamo la tua seconda famiglia, il tuo posto nello spogliatoio è lì e noi vogliamo solo che torni, se sei da qualche parte vogliamo che torni insieme a noi perché vogliamo finire la stagione insieme a te". "Chi fa sport lo sa, la squadra è una famiglia – ha dichiarato ai microfoni del programma televisivo Tommaso Marino, che fa da portavoce per gli altri componenti della squadra, che sono intorno a lui in collegamento dal palazzetto – noi condividiamo tutto, due volte al giorno ci alleniamo, nello spogliatoio siamo sempre insieme, quindi a noi ci manca un pezzo di famiglia, ci manca un compagno che è con noi dal mattino alla sera, noi vinciamo e perdiamo insieme"

Un dettaglio di domenica sera: i compagni di squadra l'hanno visto andare via veloce

I compagni di squadra durante il racconto dell'ultima volta che hanno visto Sebastiano Bianchi hanno aggiunto un particolare. Domenica sera, dopo la partita, Sebastiano è andato via un po' di corsa: "A partita finita l'allenatore è venuto a parlare con noi della partita e poi Sebastiano senza neanche farsi la doccia è uscito, nessuno di noi ha avuto il tempo di salutarlo, è uscito subito e se n'è andato" ha affermato Marino. Durante l'ultima partita domenica sera a Legnano, dove il cestista scomparso ha segnato 14 punti, il ragazzo ha giocato bene, come sempre, ripetono i compagni, martedì doveva presentarsi all'allenamento ma non è mai arrivato: la scomparsa infatti risale a lunedì. Il cestista di 29 anni del Legnano Basket Knights è scomparso da Verbania, città dove risiede. La sua auto è stata poi trovata regolarmente parcheggiata sul lungolago ma di lui non c’è traccia. Le forze dell’ordine hanno concentrato le ricerche nella zona del Lago Maggiore dove al momento non è stato trovato il corpo.

L'appello del fratello: "Chi sa qualcosa si metta in contatto con noi"

Durante la trasmissione "Chi l'ha visto" è stato diffuso anche l'appello del fratello di Sebastiano Bianchi. Appena prima di dileguarsi nel nulla, "sappiamo che è stato con una persona che è arrivata con la sua macchina proprio dove Seba ha abbandonato la sua – ha scritto il fratello Mattia -. Io non so se questa persona abbia materialmente aiutato mio fratello, non mi importa. Vorrei solo dirle, per favore, se è un essere umano, di mettersi in contatto con me per fornire alla mia famiglia qualsiasi informazione utile al ritrovamento del corpo. Forse non io, ma ti assicuro che mio padre e mia madre, che sono stati per entrambi i migliori genitori possibili, se lo meritano".