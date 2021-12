Ritrovata la ragazza di 17 anni che era scomparsa da sei giorni a Melzo: sta bene Valentina, 17enne di Melzo, nel Milanese, è stata ritrovata dopo sei giorni e sta bene. Si era allontanata dalla sua abitazione senza portare con sé il cellulare.

A cura di Francesco Loiacono

Tirano un sospiro di sollievo i genitori e tutti gli amici di Valentina, la ragazza di 17 anni che era scomparsa negli scorsi giorni a Melzo, nel Milanese. La giovane è stata infatti ritrovata dai carabinieri a Milano, nel quartiere di Greco: sta bene. Valentina, studentessa di un liceo, si era allontanata da casa volontariamente da sei giorni. Con sé aveva alcuni effetti personali ma non il cellulare, che era stato sequestrato dai carabinieri e utilizzato per le ricerche. Fin da subito, dopo che la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa, si era seguita la pista dell'allontanamento volontario, anche se non ci conoscono le motivazioni del gesto della ragazza.

La ragazza si è presentata dai carabinieri

Per cercarla erano stati diffusi appelli sui social e anche in tv: e proprio durante la trasmissione televisiva "La vita in diretta" su Rai Uno, ieri pomeriggio è stata comunicata la notizia del ritrovamento della giovane. Sarebbero state alcune persone che avevano visto la sua foto a riconoscere Valentina e a convincerla a tornare a casa: la giovane si è presentata così dai carabinieri a Milano. "Sta bene, sappiamo solo questo", ha detto la mamma della giovane a un giornalista di Rai Uno che ieri si è recato davanti all'abitazione della famiglia a Melzo. La mamma di Valentina si è detta sollevata per la notizia del ritrovamento, anche se adesso bisognerà capire cosa abbia spinto la ragazza ad allontanarsi da casa facendo spaventare i genitori e tutti coloro che la conoscono. Nel frattempo anche sui social è stata comunicata la notizia del ritrovamento: "Valentina è stata trovata, vi ringraziamo a tutti voi – ha scritto la madre sul gruppo Facebook "Sei di Melzo se.." -. Grazie di cuore che Dio abbia cura di voi tutti".