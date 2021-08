Cisterna carica di candeggina si ribalta sull’Autostrada A4 a Brescia: un ferito e traffico nel caos Incidente all’alba di oggi sull’Autostrada A4 Torino-Venezia, all’altezza di Brescia. Un’autocisterna carica di candeggina si è ribaltata per cause da accertare. Il camionista, un uomo di 52 anni, è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. L’intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco ha determinato lunghe code.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Traffico nel caos all'alba di oggi, martedì 3 agosto, a causa di un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A4 Torino-Venezia all'altezza di Brescia. Pochi minuti prima delle 6, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, una cisterna carica di candeggina si è ribaltata per cause da accertare nel tratto compreso tra i caselli di Brescia centro e Brescia ovest, in direzione Milano. Stando a quanto ricostruito non ci sarebbero altri veicoli coinvolti: il conducente del camion avrebbe fatto tutto da solo. L'uomo, un 52enne, è stato soccorso dal personale paramedico giunto a bordo di un'ambulanza e un'automedica inviate in codice rosso. Fortunatamente però le sue condizioni si sono rivelate leggermente meno gravi del previsto e il camionista è stato trasportato in codice giallo in ambulanza agli Spedali civili, dove è arrivato circa un'ora dopo l'incidente.

Sul posto gli specialisti del nucleo Ncbr dei vigili del fuoco

Le operazioni di soccorso e anche le necessarie verifiche affidate al nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico) dei vigili del fuoco hanno determinato nei minuti successivi all'incidente delle lunghe code in direzione Milano, arrivate anche a 4 chilometri. La candeggina trasportata dalla cisterna, stando a quanto emerso, sarebbe finita in un campo accanto all'autostrada: spetterà agli esperti dei vigili del fuoco capire se la sostanza chimica abbia determinato danni – e nel caso di quale entità – all'ambiente. Nel frattempo, la situazione sull'autostrada una volta conclusa le operazioni di soccorso è lentamente tornata alla normalità, anche se attorno alle 9.30 un copertone perso da un camion sulla carreggiata ha determinato nuovi rallentamenti sempre sulla A4 in direzione Milano tra Dalmine e Capriate.