Incidente sull’autostrada A4, moto si scontra contro un’auto: morto un centauro di 31 anni Sull’autostrada A4 tra Brescia Est e Desenzano si è verificato un incidente stradale: un uomo di 31 anni si trovava a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto ed ha perso la vita. Il conducente non ha voluto essere trasferito in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

A cura di Ilaria Quattrone

Terribile incidente sull'autostrada A4 tra Brescia Est e Desenzano. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, un uomo di 31 ha perso la vita. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 a bordo di un elicottero. Per il 31enne però non c'è stato nulla da fare: gli operatori non potuto far altro che constatarne il decesso. L'altro uomo coinvolto non ha voluto essere trasportato in ospedale. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso.

Il conducente dei veicolo ha rifiutato il trasferimento in ospedale

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato attorno alle 9.30. Il 31enne si trovava a bordo della sua moto, quando per cause ancora da accertare, si è scontrato contro una automobile. L'impatto è stato talmente violento da causarne la morte. Il 46enne che guidava il veicolo – secondo quanto riferito a Fanpage.it – non avrebbe riportato gravi ferite e avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale. Le forze dell'ordine stanno adesso cercando di ricostruire la dinamica della vicenda per accertare eventuali responsabilità. Intanto la strada è stata chiusa al traffico per consentire tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Altro grave incidente a Vimodrone

Solo qualche giorno prima c'era stato un altro grave incidente stradale a Vimodrone (Milano): un motociclista ha infatti travolto un pedone. Il centauro è stato trasportato in codice rosso all'ospedale dove è stato ricoverato in gravi condizioni e risultava essere in coma. La donna investita è stata invece trasferita in codice giallo e avrebbe riportato ferite meno importanti. Anche in questo caso, le forze dell'ordine hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica.