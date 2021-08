Grave incidente a Vimodrone, motociclista travolge pedone: centauro ricoverato in codice rosso Si è verificato un grave incidente stradale a Vimodrone, in provincia di Milano: per cause ancora da accertare un centauro ha travolto un pedone. La donna non ha riportato gravi ferite, ma il motociclista è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda. Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale a Vimodrone, in provincia di Milano: secondo le prime informazioni, un motociclista ha travolto un pedone. Il centauro è però apparso in gravissime condizioni tanto che è stato necessario il trasferimento in ospedale. Lo scontro si è verificato in via Bruno Buozzi nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 agosto. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto si sono recate le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi e ricostruirla.

L'uomo trasferito in codice rosso in ospedale

Stando alle prime informazioni, l'allarme è arrivato intorno alle 14.35 di oggi. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha quindi inviato sul posto il personale medico a bordo di un'ambulanza. Anche un elisoccorso è stato inviato in codice rosso. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, il centauro è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. La donna invece, che sarebbe stata investita, ha riportato ferite meno gravi. Per lei è stato quindi previsto il trasferimento in codice giallo all'ospedale San Raffaele.

A Milano un altro centauro si scontra con un camion

Qualche settimana fa sempre a Milano un altro motociclista si è scontrato con un camion: l'incidente si è verificato in via Novara. Il centauro, un uomo di 44 anni, è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale dove è stato poi ricoverato in coma. Nonostante i rilievi svolti dalla polizia locale, sono ancora da chiarire le modalità in cui è venuto l'incidente e accertare eventuali responsabilità. I medici sono accorsi subito sul posto e hanno intubato l'uomo per poi trasferirlo in codice rosso all'ospedale Sacco.