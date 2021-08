Incidente stradale nel Bergamasco, grave un motociclista di 26 anni Questa mattina un grave incidente ha coinvolto una bici e una moto a Camerata Cornello, nel Bergamasco. Il motociclista 26enne è in gravi condizioni, trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Lecco. Meno gravi i traumi riportati dal ciclista 38enne, in codice giallo al Papa Giovanni di Bergamo.

A cura di Simona Buscaglia

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi in provincia di Bergamo, a Camerata Cornello. Ad essere coinvolti, sulla strada provinciale 29bis, un ciclista di 38 anni e un motociclista 26enne, le cui condizioni sono sembrate subito serie.

Motociclista trasportato in elisoccorso in codice rosso

Il 38enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo aver riportato nell'impatto alcuni traumi alle gambe e alle braccia. Più gravi invece le condizioni del motociclista, trasferito in elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Lecco. Il 26enne nello schianto ha riportato infatti traumi alla schiena, alla spalla, al bacino e alla gamba. A riferirlo è l'Agenzia regionale emergenza urgenza. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente, anche se dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il motociclista abbia tentato di schivare la bici, finendo prima contro un muro e poi nella vallata sottostante. Sul posto oltre ai medici e ai paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica, anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Ennesimo incidente in bici

Ennesimo grave incidente in Lombardia che vede coinvolti dei ciclisti. È dello scorso quattro agosto un altro grave scontro, questa volta a Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. Una ragazza di 32 anni che era in sella alla sua bici era stata travolta e uccisa da un camion del latte, guidato da un uomo di 62 anni, poi portato in ospedale in stato di choc. Per la 32enne, residente a Magenta, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.