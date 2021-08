Incidente a Robecco sul Naviglio, ragazza in bici travolta e uccisa da un camion del latte Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi a Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. Una ragazza di 32 anni che era in sella alla sua bici è stata travolta e uccisa da un camion del latte guidato da un uomo di 62 anni, poi portato in ospedale per lo choc. Per la 32enne, residente a Magenta, non c’è stato nulla da fare.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Una ragazza è morta nella mattinata di oggi, mercoledì 4 agosto, in un incidente stradale avvenuto a Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. La vittima, una 32enne residente a Magenta, sempre nel Milanese, era in bici e stava percorrendo la rotonda che si trova all'incrocio tra via San Giovanni e via XXVI Aprile, un tratto della strada statale 526 dell'Est Ticino. Attorno alle 8.40, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, per cause da accertare la bici della 32enne è stata urtata da un camion per il trasporto del latte.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e anche un elicottero, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale. Purtroppo, quando sono intervenuti i soccorritori, per la 32enne non c'era più niente da fare: è morta a causa dei traumi riportati nell'incidente. È stato invece soccorso in codice verde il conducente del camion: si tratta di un uomo di 62 anni che è rimasto sotto choc per l'accaduto ed è stato trasportato per accertamenti all'ospedale di Magenta. Adesso per lui si profila l'accusa di omicidio stradale: spetterà alle forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, accertare le responsabilità nell'incidente.

Ieri un altro ciclista è morto travolto da un trattore nel Pavese

Si tratta del secondo incidente mortale in due giorni che vede vittima una persona in bicicletta. Nel pomeriggio di ieri, martedì 3 agosto, a perdere la vita è stato il 26enne Andrea Destefanis, travolto e ucciso da un trattore in retromarcia mentre stava percorrendo in bici la provinciale 25 tra Voghera e Corana, in provincia di Pavia.