Milano, incidente negli uffici comunali: dipendente ricoverata in codice rosso con un’arteria recisa Una donna di 65 anni anni, dipendente del Comune di Milano, è stata ricoverata in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico di Milano dopo un grave incidente avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 2 settembre. La donna, dipendente dell’anagrafe, è rimasta ferita con un taglio molto profondo al braccio.

Secondo quanto riportato da Milanotoday, tutto sarebbe successo pochi minuti dopo le 10.20 negli spazi occupati dai servizi funebri di Palazzo Marino, in una traversa di via Larga, sede principale dell'anagrafe. La donna, soccorso nel bagno della struttura, è stata trovata affianco un gabinetto molto danneggiato. Il primo a prestarle soccorso è stato un medico in pensiero che si trovava all'anagrafe per sbrigare faccende personali. Dopo aver allertato i soccorsi, le è stato vicino fino all'arrivo del personale sanitario inviato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. La 65enne, medicata rapidamente sul luogo del ritrovamento, è stata poi trasferita d'urgenza al Policlinico. Nel bagno dove è stata trovata, la donna avrebbe perso moltissimo sangue forse a causa della recisione di un'arteria del braccio. Al momento non si conoscono le sue condizioni ma i dottori dell'ospedale l'hanno presa in cura giudicandole delicate. Nel frattempo in via Rastrelli sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che, coordinati dal pm di turno, hanno avviato i primi accertamenti e rilievi per capire cosa possa essere successo. Sarà infatti la Procura a dover accertare eventuali responsabilità ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Uno dei nodi sarebbe rappresentato dalla rottura del water, che potrebbe aver inciso sulle sorti della donna, caduta, forse, sui cocci di ceramica.