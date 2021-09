Si schianta contro lo spartitraffico con il monopattino per il troppo alcol: 24enne in codice rosso Un ragazzo di 24 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo esser stato coinvolto in un incidente con il monopattino durante la notte di oggi 23 settembre. Dalle prime informazioni, il giovane, ubriaco dopo una serata trascorsa nei locali notturni, si è scontra prima contro una rotaia del tram e poi contro il cordolo di uno spartitraffico. Immediato il trasporto codice rosso in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Altro grave incidente con il monopattino a Milano. Nelle notte di oggi mercoledì 22 settembre un ragazzo di 24 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo una serata ad altro tasso alcolico e dopo esser rimasto vittima di un incidente in monopattino. Stando alle prime ricostruzioni di quanto accaduto: il 24enne dopo aver trascorso una serata in uno dei tanti locali notturni della città e abusando dei alcol, verso le 3 si era messo alla guida del suo monopattino quando all'altezza di pizza XXIV Maggio ha perso il controllo del suo mezzo elettrico andando a impattarsi contro la rotaia del tram. Dall'impatto è stato sbalzato fuori finendo poi contro un cordolo di uno spartitraffico.

Soccorso per trauma al volto e abuso di alcol

Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i medici e paramedici del 118 che hanno stabilizzato il ragazzo e lo hanno trasportato in codice rosso in ospedale per un forte trauma al volto e per abuso di alcol. Dai primi accertamenti delle forze dell'ordine, sembrerebbe che il giovane abbia fatto tutto da solo: non risultano per il momento altri mezzi coinvolto nell'incidente. A confermarlo anche i rilievi effettuati dalla forze dell'ordine intervenute sul posto.

In Lombardia 1044 in un anno

Non è che l'ennesimo incidente con il monopattino in Lombardia: negli ultimi 12 mesi, si sono registrati 1044 incidenti che hanno coinvolto un mezzo della micro mobilità elettrica (monopattini, hoverboard e monoruota elettrica). I dati, estrapolati al 31 agosto, sono stati forniti a Fanpage.it dall'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) che gestisce gli interventi degli operatori del 118. Nello stesso periodo a Milano sono stati registrati 539 interventi, di cui 356 solo negli ultimi sei mesi.