Milano, tragico scontro tra camion e moto: centauro in coma in ospedale Un motociclista di 44 anni si trova ora in coma in ospedale dopo esser stato vittima di un tragico incidente in via Novara a Milano nella mattinata di oggi 5 agosto: qui la sua moto si è scontrata con un camion. Disperati i soccorsi e il trasferimento in ospedale: la polizia locale dovrà ancora da chiarire passo per passo quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragico incidente sulle strade di Milano oggi giovedì 5 agosto. Dalle prime informazioni verso le 9 un motociclista si è scontrato con un camion mentre stava percorrendo via Novara a Milano: gravissime le condizioni del centauro, un uomo di 44 anni, ora ricoverato in ospedale in coma. Nessun altra persona è rimasta ferita.

Trasportato d'urgenza in ospedale

A cercare ora di ricostruire quanto accaduto è stata la polizia locale intervenuta sul luogo dell'incidente dove ha chiuso al traffico il tratto di via Novara, tra il Bosco in Città e il parcheggio di Trenno, per proseguire con i rilievi. Intanto sono state avviate le indagini: resta ancora da chiarire passo per passo quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Dopo lo schianto subito sono stati allertati i soccorsi: medici e parameci sul posto hanno subito intubato il motociclista trasportato poi d'urgenza all'ospedale Sacco dove in queste ore sta lottando tra la vita e la morte. L'uomo si trova ora in coma.

Altro centauro in codice rosso

Non sarebbe l'unico incidente grave della mattinata: qualche minuto dopo un altro motociclista è stato portato in ospedale in codice rosso dopo esser stato coinvolto in un incidente in viale Misurato: qui la moto si è scontrata con un'auto. L'uomo ha riportato una frattura esposta agli arti inferiori. Lo scorso 31 luglio invece a Ranica, paese vicino a Bergamo, un ragazzo di 26 anni ha perso la vita a seguito dello scontro tra la moto sulla quale si trovava e un'auto. L'incidente, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 15.40 in via Guglielmo Marconi, lungo un tratto della strada provinciale che attraversa il paese della Bergamasca. Per il giovane non c'è stato più nulla da fare.