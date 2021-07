Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 5 luglio, sull'Autostrada A4 Torino-Venezia. Un'auto si è ribaltata dopo un violento tamponamento contro un mezzo pesante nel tratto compreso tra le uscite per Rho e Arluno, vicino Milano. L'episodio, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 7 di oggi. Non è ancora chiara l'esatta dinamica del sinistro, sulla quale stanno investigando gli agenti della Polstrada: restano da capire le cause del tamponamento che ha fatto poi ribaltare la vettura.

La ragazza è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco

All'interno dell'auto si trovava una ragazza di 26 anni, che è l'unica persona rimasta ferita nell'episodio. Per soccorrerla sono giunte in autostrada un'ambulanza e un'automedica del 118 oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, a Milano. I pompieri hanno dovuto lavorare con celerità e delicatezza per estrarre la ragazza dalle lamiere della sua vettura: subito dopo hanno consegnato la giovane alle cure dei soccorritori del 118, che l'hanno accompagnata in codice rosso all'ospedale di Legnano, dove è arrivata oltre un'ora dopo l'incidente.

Le condizioni della ragazza destano preoccupazione: nell'impatto la 26enne ha riportato traumi in diverse parti del corpo, anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Parte della carreggiata in direzione Torino, dove si è verificato il sinistro, è stata chiusa per consentire prima le operazioni di soccorso e poi quelle per mettere in sicurezza la strada: di conseguenza ci sono state ripercussioni sul traffico e si sono formate alcune code.