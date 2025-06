Ciclista uccisa da betoniera a Milano, assessore Granelli a processo per omicidio colposo: chiederà rito abbreviato

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Il 20 aprile 2023 a Milano una donna di 39 anni, Cristina Scozia, è morta mentre era in sella alla sua bicicletta: è stata travolta sulla pista ciclabile, che si trova tra via Sforza e corso di Porta Vittoria, da una betoniera. Per il suo decesso è stato indagato, tra gli altri, anche l'assessore Marco Granelli che, all'epoca dei fatti, era alla Mobilità e che attualmente si occupa di Cura del territorio per il Comune.

L'inchiesta sulla morte di Cristina Scozia

Granelli è accusato di concorso in omicidio colposo stradale. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, chiederà di essere processato con rito abbreviato. La sua richiesta sarà formalizzata il prossimo 17 giugno quando inizierà l'udienza preliminare davanti al giudice Alberto Carboni. Tra gli indagati ci sono anche l'autotrasportatore e due dirigenti comunali. Questi ultimi e Granelli sono accusati di presunte irregolarità nella realizzazione della pista ciclabile.

Cristina Scozia

La seconda inchiesta sulla morte di Veronica D'Incà

Ci sarebbe anche una seconda richiesta di rinvio a giudizio, sempre con le stesse accuse, nei confronti dell'assessore e di un manager del Comune. Si tratterebbe di un altro incidente avvenuto a febbraio 2023. In questo caso, che si è verificato sul tratto della pista ciclabile tra viale Brianza angolo piazzale Loreto, ha perso la vita la 38enne Veronica D'Incà, anche lei in bicicletta, travolta da un camion. Per questo caso, però, non è stata fissata l'udienza preliminare. Non è escluso che venga chiesto anche in questo caso l'abbreviato e che i due procedimenti vengano uniti.