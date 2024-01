Ciclista uccisa da una betoniera, aperta inchiesta per omicidio colposo: indagato l’assessore Granelli L’assessore del comune di Milano Marco Granelli è indagato per omicidio colposo per la morte di Cristina Sforza, la ciclista travolta e uccisa a Milano da una betoniera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 16 gennaio, l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli (ex assessore alla Mobilità) è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati. La Procura del capoluogo meneghino ha infatti aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte di Cristina Scozia, la ciclista che è stata travolta e uccisa da una betoniera il 20 aprile 2023 in pieno centro.

Granelli indagato per la pista realizzata quando era assessore alla Mobilità

La 39enne è stata investita mentre stava percorrendo la pista ciclabile che si trova tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria. A fine dicembre era già emersa la notizia che a Granelli era stato notificato un verbale di identificazione ed elezione di domicilio: l'avviso è arrivato perché, quando era stata realizzata la pista ciclabile, ricopriva l'incarico di assessore alla Mobilità.

Indagati anche due dirigenti dell'assessorato alla Mobilità

Lo stesso verbale è stato inviato a due dirigenti dell'assessorato alla Mobilità che adesso sono stati iscritti nel registro degli indagati. Gli inquirenti, infatti, vogliono effettuare tutti gli accertamenti tecnici sulla realizzazione di quella pista riservata alle bici. L'inchiesta, che è coordinata dal pubblico ministero Mauro Clerici, vede tra gli indagati anche il conducente della betoniera: nel suo caso l'accusa è di omicidio stradale.

Anche nel caso di Sforza, la 39enne era stata travolta per "l'angolo cieco": il guidatore del mezzo pesante, infatti, stava svoltando a destra quando ha investito la donna che invece stava proseguendo dritta. L'uomo non avrebbe visto la bici.