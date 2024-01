Chi era Ivano Calzighetti, il ciclista 37enne investito in viale Umbria a Milano È Ivano Calzighetti il ciclista morto investito da un’auto mentre pedalava lungo viale Umbria a Milano, questa notte intorno alle 2.3: uno dei due mezzi sarebbe passato con il rosso. Denunciata per omicidio stradale la conducente della Peugeot, 25 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È Ivano Calzighetti il ciclista 37enne morto investito da un'auto mentre pedalava lungo viale Umbria a Milano, questa notte intorno alle 2.30. Stando alle prime informazioni, la Peugeot 208 con a bordo due giovani stava percorrendo viale Umbria arrivando da piazzale Lodi e diretta verso viale Piceno, mentre la bici elettrica stava attraversando viale Umbria da via Maestri Campionesi in direzione Pistrucci. L'incidente mortale è avvenuto in un incrocio con semaforo, che a quell'ora era ancora funzionante: è probabile così che uno dei due mezzi sia passato col rosso.

La conducente denunciata per omicidio stradale

La ragazza alla guida, 25 anni, si è immediatamente fermata per prestare i primi soccorsi al ciclista investito: è stata denunciata per omicidio stradale. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti del Radiomobile della polizia locale, che hanno raccolto la testimonianza della conducente e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza: saranno fondamentali per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto in Porta Romana.

Chi era Ivano Calzighetti, ciclista investito in Porta Romana

Ivano Calzighetti, 37 anni, era originario di Buccinasco ma da anni risiedeva in via Ennio, a due passi dal luogo dell'investimento: è probabile quindi che, nel momento dell'impatto con la vettura, stesse facendo ritorno a casa. Lascia la compagna e un figlio di due anni. A Milano, è la prima vittima in strada del 2024: nell'anno precedente sono state in tutto 20, tra pedoni e ciclisti.