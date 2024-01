Violento scontro tra una bici e un’auto nella notte a Milano: il ciclista è morto sul colpo Un uomo di 37 anni ha perso la vita nella notte perché coinvolto in un incidente con la sua bici: è stato investito da un’auto a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Gravissimo incidente nella notte all'incrocio tra via Scipione Pistrucci e viale Umbria a Milano. Qui verso le 2.30 un uomo di 37 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Purtroppo il 37enne è morto sul colpo, inutili tutti i tentativi per salvargli la vita.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la vittima stava guidando la sua bici quando è stata travolta da una Peugeot 208 con a bordo un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 25. Subito sono stati allertati i soccorritori: sul posto sono arrivati i sanitari con ambulanza e automedica ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che accertare il decesso sul posto. I due ragazzi invece sono stati portati in codice verde al pronto soccorso del Policlinico di Milano per tutti gli accertamenti del caso.

Spetta ora agli agenti della polizia locale ricostruire con precisione quanto accaduto: stando all'ipotesi più credibile o il ciclista o l'automobilista sarebbe passato con il rosso dall'incrocio. Alla guida della Peugeot c'era la ragazza che si è subito fermata per soccorrere il 37enne. Poi ha fornito la sua versione dei fatti agli agenti. Tutto dovrà essere ancora chiarito.