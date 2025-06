Automobilista non rispetta la precedenza e travolge una moto a Milano: è morto il 46enne Leonard Uruci

video suggerito

Ieri sera il 46enne Leonard Uruci è morto in uno schianto tra la sua moto e un'auto a Milano. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che l'automobilista abbia svoltato a un incrocio senza dare la precedenza al motociclista. Portato d'urgenza all'ospedale Niguarda, il 46enne è morto poche ore dopo il ricovero. Il conducente dell'auto, che si è fermato e ha chiamato i soccorsi, è risultato negativo all'alcoltest.

L'incidente è avvenuto attorno alle 21:00 di ieri, mercoledì 18 giugno, in via Pisanello. La moto stava percorrendo via Osoppo (che poi prosegue diventando via Pisanello) in direzione piazzale Siena, mentre l'auto, una Peugeout 2008, arrivava da via Rembrandt. Lo schianto è successo all'incrocio con via Pisanello: la macchina avrebbe svoltato a destra senza dare la precedenza alla moto.

Il conducente dell'auto, un 37enne residente a Milano, si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici hanno trasferito Uruci all'ospedale Niguarda di Milano, ma i traumi riportati erano troppo gravi e l'uomo è morto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso.

Sul luogo dell'incidente è arrivata anche la Polizia, che ha effettuato tutti i rilievi del caso. Il pm di turno ha disposto il sequestro dei due veicoli e l'autopsia sul corpo della vittima.