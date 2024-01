Ciclista travolto e ucciso da un’auto nel Bergamasco: l’uomo di 52 anni è sbalzato per oltre 50 metri Nella notte di sabato 13 gennaio, ad Albano Sant’Alessandro (Bergamo), un ciclista è stato travolto e ucciso da un’auto. Il conducente, un ragazzo di 21 anni, è stato sottoposto al test sull’uso di alcol e droghe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nella notte fra venerdì 12 e sabato 13 gennaio, ad Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo, un uomo di 52 anni è stato investito da un'auto mentre era a bordo della sua bicicletta. La vettura, che viaggiava a una velocità elevata, lo ha preso in pieno, scaraventando il corpo del ciclista a oltre 50 metri di distanza. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i soccorsi, ma i volontari dell'ambulanza non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Lo schianto è avvenuto a tarda notte: una Peugeot Gt, guidata da un ragazzo di 21 anni, che palesemente non stava rispettando i limiti di velocità, ha travolto una bicicletta con in sella un uomo di 52 anni, residente nel piccolo comune di Albano Sant'Alessandro. L'automobilista si è immediatamente fermato e ha aspettato l'arrivo dei soccorsi e della polizia. Il personale sanitario dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza sopraggiunto sul luogo dell'incidente ha capito subito che per il 52enne non c'era nulla da fare.

Nel frattempo gli agenti della Polizia Stradale hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto, mentre un'altra volante ha accompagnato il 21enne a in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti sull'uso di alcol e droghe, i cui esiti saranno disponibili nei prossimi giorni. In base all'esito degli esami sarà quindi valutato il capo di imputazione con cui richiedere il rinvio a giudizio per il giovane.