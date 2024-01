Chi era Luca Rossi, l’operaio 52enne travolto da un’auto mentre tornava a casa in bici Luca Rossi è deceduto nella serata di venerdì 12 gennaio. Il 52enne stava tornando a casa in bici dopo un turno di lavoro in un’azienda chimica bergamasca quando è stato travolto da un’auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Luca Rossi (foto da Facebook)

Si chiamava Luca Rossi, il 52enne che venerdì notte, 12 gennaio, è stato travolto mentre tornava a casa in bici dopo un turno di lavoro. L'impatto è avvenuto lungo via Cavour ad Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo, quando ormai l'operaio era arrivato in prossimità dell'incrocio con via Galvani. Una Peugeot Gt guidata da un 22enne lo ha investito, facendolo sbalzare di circa 50 metri. Rossi è deceduto sul colpo e lascia la fidanzata Roberta, i genitori, una sorella e un fratello.

L'incidente all'incrocio con via Galvani

Erano all'incirca le 22 di venerdì 12 gennaio quando Rossi, terminato il suo turno serale all'azienda chimica Polynt di Scanzorosciate, era salito in sella alla sua bicicletta per tornare a casa. "Gli dicevo sempre di andare in macchina", ha raccontato la sorella a L'Eco di Bergamo, "ma lui preferiva così per fare un po' di movimento".

Ormai arrivato in prossimità dell'incrocio con via Galvani, una Peugeot Gt lo ha travolto: Rossi è stato sbalzato per oltre 50 metri e la sua bicicletta trascinata fino a 100 metri. L'auto, invece, si è fermata all'altezza di una rotonda, circa 150 metri più in là.

"Amava andare in Spagna"

Il personale del 118, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri e alla polizia stradale di Treviglio, ha provato a rianimare il 52enne, ma senza successo. "Era appassionato di viaggi, amava andare in Spagna con la sua fidanzata", ha ricordato la sorella di Rossi.

Alla guida della Peugeot c'era un 22enne che ne è uscito illeso. Il ragazzo è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti e per i test su alcol e droga. L'ipotesi è che viaggiasse a velocità sostenuta, visto che si sono aperti tutti gli airbag e che la parte anteriore della vettura è andata distrutta. Da chiarire anche se Rossi si trovava in sella alla bici o se la stava conducendo a piedi.