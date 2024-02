Viene investito mentre torna dal lavoro, muore a 35 anni: lascia un figlio di 10 anni Nella serata di lunedì 5 febbraio a Sovere, comune in provincia di Bergamo, un uomo di 35 anni è stato investito da un’automobile. La vittima si chiamava Rai Gurvinder: lascia un bimbo di 10 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di lunedì 5 febbraio a Sovere, comune in provincia di Bergamo, un uomo di 35 anni è stato investito da un'automobile. La vittima si chiamava Rai Gurvinder e stava tornando a casa a piedi dopo il turno di lavoro: era operaio in una ditta che si occupa di verniciatura. È stato travolto vicino al bar Le More, che si trova vicino alla zona industriale del paese. A darne notizia è il giornale BergamoNews.

La vittima è stata travolta mentre stava raggiungendo un amico

Il 35enne, residente a Pianico, stava raggiungendo un amico che avrebbe dovuto accompagnarlo a casa: ad attenderlo nella sua abitazione, c'erano la moglie e il figlio di dieci anni. Avrebbe quindi percorso a piedi la controstrada che costeggia la strada Provinciale 42 del Tonale e della Mendola.

A un certo punto, intorno alle 18.20, in un tratto poco illuminato è stato travolto da una Peugeot 208. Alla guida c'era una 26enne. L'impatto è stato molto violento: la vittima, infatti, è stata sbalzata per qualche metro. Purtroppo nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, per l'uomo non c'è stato nulla fare: troppo gravi le ferite riportate.

La conducente soccorsa in stato di choc

La conducente del veicolo è stata soccorsa in stato di choc e portata all'ospedale di Lovere per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Bergamo. Con loro, c'erano anche i carabinieri di Casazza e Sovere: "Esprimo le condoglianze mie e di tutta l’amministrazione comunale alla famiglia della vittima, alla quale siamo vicini in questo momento di dolore", ha detto il sindaco di Sovere, Federica Cadei.