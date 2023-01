Chi saranno i candidati consiglieri alle elezioni in Lombardia: le anticipazioni di tutte le liste Vittorio Feltri per Fratelli d’Italia e Giulio Gallera per Forza Italia, Fabrizio Pregliasco e Emilio Del Bono per Pierfrancesco Majorino, tanti transfughi tra Forza Italia e Lega per Letizia Moratti. Ecco i primi nomi candidati come consiglieri regionali per le elezioni di febbraio 2023.

Manca poco più di un mese all'appuntamento elettorale che decreterà il nuovo presidente e la nuova giunta a capo della Lombardia. Partita più tesa che mai, con ben tre sfidanti di peso a contendersi il Pirellone: e se il candidato del centrodestra Attilio Fontana viene ancora dato per favorito (secondo l'ultimo sondaggio Izi, intorno al 45 per cento), con il democratico Pierfrancesco Majorino alle spalle (al 40 per cento circa) e Letizia Moratti per il Terzo Polo sullo sfondo (con il 14 per cento), non è ancora detta l'ultima parola. Ecco dunque quali saranno i nomi che appoggeranno i tre sfidanti alle regionali lombarde di febbraio 2023, candidati all'interno delle varie liste in corsa nel ruolo di consiglieri regionali.

Le liste che appoggiano Attilio Fontana e le anticipazioni sui candidati

Il candidato del centrodestra Attilio Fontana, leghista e governatore uscente, può contare sull'appoggio dei seguenti partiti: la stessa triplice alleanza Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia che si è presentata compatta alle elezioni politiche del 2022, decretando la vittoria della premier Giorgia Meloni. Questi i nomi dei candidati di spicco all'interno delle varie liste di partito.

Per la Lega, partito di riferimento di Fontana che punta a superare il deludente risultato delle ultime elezioni, i primi nomi in lizza sono quelli dell'assessore Pietro Foroni e dei politici Debora Giovanati, Silvia Scurati, Riccardo Pase, Pietro Marrapodi, Samuele Piscina e Daniela Maggi.

Per Fratelli d'Italia invece, pronto a sfiorare il 30 per cento nella regione, si prepara un big nazionale come l'ex direttore di Libero Vittorio Feltri. Seguito da Chiara Valcepina, Franco Lucente, Marco Alparone, Christian Garavaglia, l'ex coordinatore dei giovani di FI Marco Bestetti e Matteo Forte (che ultimamente ha manifestato il proprio dissenso per l‘Ambrogino d'Oro di Marco Cappato abbandonando il palco durante la premiazione).

Per Forza Italia, infine, spicca ancora una vecchia gloria del partito ovvero l'ex assessore responsabile del Welfare Giulio Gallera, poi spodestato proprio da Letizia Moratti. A ruota anche il capogruppo Gianluca Comazzi, Fabio Altitonante, Laura Carano.

Attilio Fontana

I candidati consiglieri regionali con Piefrancesco Majorino

Tra tutti i candidati per la coalizione allargata di centrosinistra (dal Pd al Movimento Cinque Stelle), un nome in particolare ha fatto discutere da ogni parte: quello del professor Fabrizio Pregliasco come capolista di "Patto Civico – Majorino Presidente". La lista civica ufficiale, presentata oggi, prevede anche Michele Usuelli (in polemica con il suo partito +Europa, che non intende appoggiare la coalizione per la presenza dei Cinque Stelle), la vicesindaca della città metropolitana di Milano Michela Palestra, l'ex presidente dei Verdi europei Monica Frassoni. E poi ancora l'ex presidente dei Radicali Barbara Bonvicini, Enrico Fedrighini, Giulia Crivellini, l'anima dei Sentinelli Luca Paladini.

Per i candidati del Partito Democratico sbucano il sindaco di Brescia (e fino a poco tempo fa papabile candidato governatore) Emilio Del Bono, Lorenzo Pacini, Miriam Cominelli, Roberta Vallacchi (segretaria provinciale di Lodi e madre dell'attuale sindaco Andrea Furegato), David Gentili, l'ex direttrice del carcere di Bollate Cosima Buccoliero capolista a Milano e i consiglieri uscenti Pietro Bussolati, Paola Bocci, Carlo Borghetti e Carmela Rozza.

Per quanto riguarda i Cinque Stelle, invece, si attende l'appuntamento del 5 gennaio per le votazioni online sulla piattaforma del Movimento: dalle ore 10 alle ore 22 parte la consultazione in rete degli iscritti residenti in Lombardia per votare le proposte di autocandidatura per la composizione delle liste provinciali di candidati per le elezioni regionali.

Pierfrancesco Majorino

I consiglieri candidati con Letizia Moratti alle regionali in Lombardia 2023

Tra gli aspiranti consiglieri regionali che corrono con Letizia Moratti e il Terzo Polo, a far parlare di sé è stato Davide Boni: ex leghista della prima ora in rotta con il partito di Matteo Salvini, è tra i primi nomi del Carroccio a salire sulla barca dell'ex sindaca di Milano e vice di Regione Lombardia. Altri nomi? I fedelissimi di Moratti Manfredi Palmeri e Valentina Aprea, i transfughi Gianmarco Senna, che ha da poco lasciato il gruppo consiliare della Lega per passare in quello del Terzo Polo, e Roberto Cenci, che ha lasciato il Movimento 5 Stelle per passare nel gruppo misto (ma che a Fanpage.it aveva dichiarato di averlo fatto per essere libero di valutare altre candidature).