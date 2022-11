Chi ci sarà nella lista di Letizia Moratti per le elezioni in Lombardia: le indiscrezioni Letizia Moratti ha presentato la lista con cui correrà per le regionali 2023 in Lombardia. Fra le persone presenti in platea ci sono molti dei futuri candidati.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lombardia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stata presentata oggi la lista con cui Letizia Moratti correrà per la presidenza della Regione Lombardia alle prossime elezioni. La candidata, che ha già ottenuto il sostegno del Terzo Polo, composto da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, avrà infatti una sua lista elettorale principale.

Il nome è semplice, quasi banale, ma inconfondibile "Letizia Moratti Presidente" e il logo semplice, senza simboli o loghi, proprio a voler confermare la lontananza da qualsiasi schieramento politico.

A fare la differenza, però, saranno i nomi che comporranno quella lista. Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma guardando la platea di oltre 700 persone che hanno affollato il Palazzo delle Stelline a Milano qualche anticipazione si può dare.

I (possibili) nomi della lista Moratti

In platea c'era innanzitutto Manfredi Palmeri, già Presidente del Consiglio comunale di Milano quando Moratti era sindaca e fra i fondatori della sua lista per le regionali 2023. A lui dovrebbe essere garantito il posto di capolista.

C'era poi un'altra dello storico staff di Moratti, questa volta quando stava al Ministero della Pubblica Istruzione: Valentina Aprea, proveniente da Forza Italia e all'epoca sottosegretario dell'attuale candidata del Terzo Polo.

C'erano poi un po' di transfughi: Gianmarco Senna, che ha da poco lasciato il gruppo consiliare della Lega per passare in quello del Terzo Polo, e Roberto Cenci, che ha lasciato il Movimento 5 Stelle per passare nel gruppo misto ma a Fanpage.it aveva dichiarato di averlo fatto per essere libero di valutare altre candidature.

È riapparso poi a un evento politico pubblico l'ex Presidente del Consiglio regionale Lombardo ai tempi di Roberto Maroni governatore: Davide Boni. In totale rottura con la deriva nazionalista della Lega, aveva lasciato il partito oramai da molto tempo.

In sala c'erano poi Adriana Pozzi, presidente dell’associazione che sostiene la lista elettorale, Giuseppe Covato, segretario, e Riccardo Zani, tesoriere.

Provenienti dal mondo della politica c'erano anche Marco Tizzoni, già consigliere regionale e Camilla Musciacchio, anche lei ex Popolo della Libertà. Ex Forza Italia e poi Scelta Civica è invece l’ex ministro della Difesa del governo Letta Mario Mauro, anche lui presenta in sala.

Una sfilza di ex esponenti di vari partiti, da destra a sinistra, passando per l'immancabile centro, pronti a sostenere Moratti, con qualche novità: l’ex calciatore dell’Inter Evaristo Beccalossi.