L’Ambrogino d’oro a Marco Cappato e Diego Abatantuono: chi sono tutti i benemeriti della città di Milano Sono stati decisi tutti i 40 benemeriti di Milano che riceveranno quest’anno l’Ambrogino d’oro: ecco chi sono.

A cura di Giorgia Venturini

Sono stati decisi gli Ambrogini d'oro del 2022, ovvero la massima onorificenza concessa dal Comune di Milano a chi si è distinto e ha dato lustro alla città. La cerimonia, come da tradizione ovviamente, avverrà il 7 dicembre quando si festeggerà il patrono Sant'Ambrogio. Ma a chi andrà il premio più ambito di Milano?

Gli Ambrogini d'oro 2022

A chi andrà l'ambito premio è stato deciso oggi 14 novembre dalla commissione per le Civiche composta dalla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e dai componenti dell'Ufficio di presidenza e dai capigruppo dei partiti al Comune di Milano. Il premio andrà a 40 milanesi.

L'Ambrogino d'oro andrà a Marco Cappato, dell'associazione Luca Coscioni che da anni lotta per il diritto all'eutanasia legale. Ma anche a Francesco Paolo Tronca, ex prefetto a Milano, al musicista Mauro Pagani, alla giornalista e scrittrice Michela Proietti, all'attore Diego Abatantuono, a Martino Midali, Gianvincenzo Zuccotti, Francesca Parvizyar e Enzo Lizzi.

Gli attestati di Civica benemerenza andranno alla Fondazione Cariplo, Consulta Periferie Milano, Off Campus Polimi, Associazione Confesercenti Milano, Associazione Circolo Meazza.

Chi è stato escluso quest'anno sono l'artista Maurizio Cattelan, il giornalista Paolo Del Debbio e Memo Remigi. A mani vuote anche la Curva sud rossonera e l'allenatore del Milan Stefano Pioli.

I premi alla memoria

Sono stati decisi anche i destinatari della Grande Medaglia d'oro alla Memoria: andrà a don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione. Così come a Carmen De Min, famosa per essere al storica mamma del Leoncavallo. E ancora: a Manlio Armellini, patron del Salone del Mobile scomparso nel 2020, al presentatore Cesare Cadeo e a Valentino De Chiara, re del frisbee italiano scomparso per il Covid.