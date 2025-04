video suggerito

Chi era Simone Marolla, l'operaio morto a 45 anni precipitato per 7 metri dal tetto di un'abitazione Simone Marolla è morto nel pomeriggio del 18 aprile in seguito a un incidente sul lavoro. Il 45enne stava sistemando alcune tegole di un'abitazione a Besnate (Varese). quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato per 7 metri.

A cura di Enrico Spaccini

Simone Marolla (foto da Facebook)

Si chiamava Simone Marolla il lavoratore che nel pomeriggio di venerdì 18 aprile è morto precipitando da un tetto di Besnate (in provincia di Varese) per sette metri. Stando a quanto ricostruito finora, il 45enne stava eseguendo alcune operazioni di risistemazione delle tegole di un'abitazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto. All'arrivo dei soccorsi, le sue condizioni erano gravissime e i medici dell'ospedale di Circolo di Varese hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17 del 18 aprile a Besnate. Marolla, residente a Sumirago e dipendente di un'azienda di Milano, stava eseguendo alcuni lavori sul tetto di un'abitazione a pochi passi dal centro cittadino quando è caduto. Il lavoratore classe 1979 avrebbe perso l'equilibrio e, forse non imbragato, ha prima colpito una grondaia, che gli ha provocato un profondo taglio, e dopo un volo di sette metri è precipitato sulla parte posteriore di una Fiat Panda che transitava in quel momento.

I sanitari lo hanno trovato in condizioni critiche. Marolla aveva riportato gravi ferite alle gambe e agli organi interni e i medici dell'ospedale di Circolo di Varese, dove era stato trasportato con la massima urgenza, hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Gallarate e ai tecnici di Ats Insubria. Gli investigatori dovranno risalire alla causa della caduta e verificare se le norme in merito alla sicurezza sul lavoro erano state rispettate. Nel frattempo, la salma è stata affidata alla Procura di Busto Arsizio che ha disposto l'autopsia.