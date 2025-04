video suggerito

Precipita per 10 metri nel cantiere della scuola media a Fino Mornasco: morto operaio di 54 anni Un operaio di 54 anni è deceduto nel pomeriggio del 9 aprile dopo essere precipitato per 10 metri nel cantiere della nuova scuola di Fino Mornasco (Como). Il lavoratore sarebbe caduto da un ponteggio.

A cura di Enrico Spaccini

Un 54enne è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 aprile, in seguito a un incidente avvenuto in un cantiere edile di via Leonardo Da Vinci a Fino Mornasco (in provincia di Como). Stando a una prima ricostruzione, l'operaio stava eseguendo alcuni lavori nella nuova scuola media del paese quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 10 metri. All'arrivo dei sanitari era già deceduto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 del 9 aprile. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso con la massima urgenza, ma il personale medico ha potuto solo constatare sul posto il decesso del 54enne. Si sarebbero rivelate fatali le ferite e i gravissimi traumi che l'operaio ha riportato precipitando per diversi metri.

Le indagini dell'incidente sono state affidate ai carabinieri, che sono intervenuti insieme ai tecnici dell'Ats Insubria e ai vigili del fuoco. Stando a quanto emerso finora, il 54enne era dipendente dell'azienda milanese a cui erano stati affidati alcuni lavori nella scuola media di via Da Vinci di Fino Mornasco e sarebbe precipitato da un ponteggio.

Articolo in aggiornamento