Precipita per sette metri dal tetto e finisce su un'automobile, morto operaio: aveva 45 anni Un operaio di 45 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro avvenuto in provincia di Varese: è precipitato da un tetto facendo un volo di 7 metri e finendo su un'automobile.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 aprile, si è verificato un incidente sul lavoro a Besnate, un comune che si trova in provincia di Varese. Un operaio è precipitato da un tetto che stava sistemando: ha fatto un volo di almeno sette metri. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'operaio stava lavorando in via Palestro: si tratta di un quartiere dove ci sono diverse case in via di ristrutturazione. Poco prima delle 17, l'uomo è precipitato da una tettoia facendo un volo di almeno sette metri e finendo poi su un veicolo fermo in sosta.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero.

È stato trasferito in codice rosso all'ospedale Di Circolo di Vare dove è poi morto nella notte: aveva diversi traumi e profonde ferite da taglio causate dall'impatto con il tettuccio del veicolo. La vittima, come scritto precedentemente, è un 45enne che era residente a Samarate.

Oltre ai medici e ai paramedici, sono intervenute le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute Insubria per verificare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. I carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. Per il momento non sono state diffuse le generalità della vittima.