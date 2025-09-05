Chi era Salim Saidane, il 20enne morto dopo aver tamponato un amico con la moto a Cologne

Salim Saidane è morto nelle prime ore di venerdì 5 settembre. Il 20enne, residente a Chiari (Brescia), avrebbe tamponato un amico mentre entrambi si trovavano in sella alle moto.

Salim Saidane (foto da Facebook)

Si chiamava Salim Saidane il ragazzo deceduto nella notte tra giovedì e venerdì 5 settembre in seguito a un incidente stradale con la moto a Cologne (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito, il 20enne di Chiari si trovava insieme a una comitiva di amici quando, in prossimità di un dosso, ha tamponato uno dei giovani che lo precedeva. Saidane è stato sbalzato dalla sella e ha impattato contro un palo della luce, riportando lesioni che si sono rivelate fatali.

L'incidente si è verificato intorno alle 1 del 5 settembre lungo via Montorfano, una strada nel territorio comunale di Cologne che attraversa la campagna e porta a Monte Orfano, al centro della Franciacorta. Saidane, originario della Tunisia e cresciuto a Chiari, stava andando là insieme a sette amici, in sella alle motociclette.

Il 20enne guidava uno scooter Piaggio Beverly 500. Arrivato in prossimità di un dosso, uno degli amici avrebbe frenato all'improvviso e Saidane lo avrebbe tamponato, perdendo il controllo del mezzo e venendo sbalzato contro un palo della luce. Il 20enne ha riportato lesioni gravissime e i sanitari, giunti sul posto con un'ambulanza e due auto mediche, non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. L'amico tamponato, invece, avrebbe rimediato solo qualche escoriazione.

Stando a quanto emerso finora, Saidane stava guidando una moto che gli era stata prestata da un amico. Il mezzo sarebbe risultato sprovvisto di assicurazione, perciò il proprietario ora è indagato. Le indagini sono state affidate alla polizia stradale di Brescia.