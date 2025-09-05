Frena in moto per evitare un dosso, un amico lo tampona: 20enne finisce contro un palo e muore sul colpo

A Cologne (Brescia) un ventenne è morto sul colpo in un incidente in moto durante una serata con gli amici. I soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Una serata tra amici conclusa in tragedia. Ennesimo incidente stradale che vede coinvolto un motociclista a Cologne, tra le campagne bresciane. Salim Saidane, un ventenne tunisino originario di Chiari, è caduto dalla sua moto Piaggio Beverly 500 ed è stato sbalzato contro un palo della luce ieri notte.

La dinamica è stata ricostruita dalla Polizia Stradale: poco prima dell'una, nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 settembre, un gruppo di otto ragazzi stava percorrendo via Montorfano, la lunga strada che conduce verso il Monte Orfano, in sella alle loro rispettive moto e scooter.

All'improvviso, uno dei ragazzi ha frenato per evitare un dosso e quello che lo seguiva lo ha tamponato, venendo sbalzato fuori strada e finendo violentemente contro un palo. Un impatto devastante, avvenuto di fronte agli occhi degli amici, che non hanno potuto fare nulla per salvarlo. L'altro ragazzo, invece, ha riportato solo lievi escoriazioni.

Gli amici hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono accorsi un'automedica, un mezzo infermierizzato e un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo. Nonostante i numerosi tentativi di salvarlo, i sanitari non hanno potuto fare nulla.

La Polizia stradale ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica nel dettaglio. Al momento, sembra che la moto che stava guidando Saidane non era sua ed era senza assicurazione: l'amico che gliel'ha prestata ora è indagato.