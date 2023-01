Chi era Orazio Ingegneri, l’uomo di 49 anni morto nell’incidente sulla A4 Si chiamava Orazio Ingegneri il camionista di 49 anni morto stamattina sull’autostrada A4 dopo essere sceso dal suo tir per controllare i danni di un tamponamento, ed essere stato travolto da un altro mezzo pesante. Viveva a Almenno San Bartolomeo (Bergamo) e aveva tre figli.

Si chiamava Orazio Ingegneri, l'uomo di 49 anni che stamattina intorno alle 5 ha perso la vita nel maxi tamponamento avvenuto lungo l'autostrada A4 Torino-Venezia, all'altezza di Trezzo sull'Adda e Cavenago in Brianza, direzione Milano. Secondo le prime ricostruzioni, i mezzi pesanti coinvolti sarebbero stati circa quattro o cinque. Altre tre persone sono rimaste ferite: si tratta di tre uomini di 28, 34 e 45 anni, conducenti degli altri mezzi protagonisti dello schianto. Chiuso per gran parte della mattinata il tratto autostradale tra i caselli di Cavenago e Seriate, dalle 5 alle 10.30 circa.

Si chiamava Orazio Ingegneri il camionista di 49 anni morto stamattina sull'autostrada A4, dopo essere sceso dal suo tir per controllare i danni di un tamponamento ed essere stato travolto da un altro mezzo pesante. Viveva ad Almenno San Bartolomeo, un piccolo comune con poco meno di 6mila abitanti in provincia di Bergamo, e aveva tre figli, due ragazze e un ragazzo. Sarebbe morto sul colpo: i sanitari del 118, immediatamente accorsi sul posto con tre ambulanze, un'automedica e l'eliosoccorso, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco e della Polstrada nel tratto di A4 chiuso al traffico per ore.