Gravissimo incidente tra camion sull’autostrada A4: un morto e tre feriti Diversi mezzi pesanti sono stati coinvolti in un maxi tamponamento lungo l’autostrada A4: inutili i soccorsi per un uomo di 49 anni. Traffico in tilt: code di dieci chilometri e chiuso un tratto.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Gravissimo incidente all'alba di oggi lunedì 16 gennaio lungo l'autostrada A4 Venezia-Torino. Qui all'altezza di Trezzo e Cavenago, in Brianza, diversi mezzi pesanti sono stati coinvolti in un maxi tamponamento: purtroppo nello scontro è morto un uomo di 49 anni. I medici sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Altre tre persone sono rimaste ferite: si tratta di tre uomini di 28, 34 e 45 anni.

L'incidente tra più mezzi pesanti

Stando alle prime informazioni i mezzi pesanti coinvolti sono quattro o cinque. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire: le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica. Fondamentali saranno le testimonianze delle altre persone ferite. Subito sono scattati i soccorsi: dopo pochi minuti sul posto si sono precipitati i sanitari e i vigili del fuoco che hanno provveduto con tutte le operazioni di soccorso. Inutili tutti i tentativi di rianimare il 49enne.

Chiuso un tratto di autostrada

Intanto per permettere i soccorsi l'autostrada è stata chiusa nel senso di marcia Trezzo direzione Cavenago: i vigili del fuoco fanno sapere che è necessario altro tempo prima che venga riaperto il tratto autostradale. Lungo l'autostrada si sono formati dieci chilometri di coda: il traffico è completamente in tilt. Ora le auto sono state deviate.