Ciclista investito da un camion a Pizzighettone: è morto

Incidente stradale in provincia di Cremona: un ciclista è stato investito da un camion ed è morto sul colpo.

Gravissimo incidente stradale a Pizzighettone, comune che si trova in provincia di Cremona. Un ciclista è stato investito nella giornata di oggi, mercoledì 22 luglio, da un camion ed è morto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto in via Ceradello alle 15:52. Il ciclista, un uomo di 72 anni, stava procedendo sulla via quando è stato investito da un camion. È stato subito lanciato l'allarme. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato subito i medici e i paramedici del 118 con ambulanze e automediche.

Nonostante i tentativi di rianimarlo, per l'uomo non è stato possibile far altro che costatarne il decesso. Per il momento non è stata ancora diffusa la sua identità. Nessuna notizia delle condizioni del conducente del camion. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

Per il momento non è chiaro se i due procedessero nello stesso senso di marcia oppure no, se il camion fosse provvisto di sensori ad angolo cieco o se qualcuno possa aver avuto un malore o compiuto una manovra azzardata. Nelle prossime ore, quindi, si potranno avere maggiori aggiornamenti sull'accaduto.