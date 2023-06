Chi era Iralt Merdita, il ragazzo di 28 anni travolto da un’auto mentre stava tornando a casa Iralt Merdita era il ragazzo di 28 anni che è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Brescia: è stato travolto da un’auto ed è morto all’alba di oggi.

Si chiamava Iralt Merdita, l'uomo di 28 anni che è morto dopo un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale 668 di Leno, un comune che si trova nella provincia di Brescia. Il ragazzo stava raggiungendo Ghedi dove viveva la sua famiglia: avrebbe infatti dovuto cenare con loro.

La dinamica dell'incidente in cui è morto Iralt Merdita

Sulla base delle informazioni raccolte fino a questo momento, il ragazzo si trovava in sella alla sua moto – una Honda – quando è stato investito da un'automobile – una Volkswagen Passat – vicino a un distributore di carburante. L'impatto è stato talmente violento che la moto si è spezzata in due.

Il 28enne ha fatto un volo di diversi metri e ha riportato ferite molto gravi. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuto l'allarme, ha deciso di inviare sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza.

Il ragazzo è morto in ospedale: troppo gravi le ferite riportate

Il ragazzo è stato trasferito agli Spedali Civili di Brescia: è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dove però è morto poco prima dell'alba di oggi, giovedì 22 giugno.

Sul luogo dell'incidente i carabinieri della stazione di Dello hanno svolto i rilievi del caso per cercare di capire cosa fosse successo e ricostruire la dinamica esatta. Alla guida dell'automobile, c'era una donna di quarant'anni che è stata portata in ospedale a Manerbio in forte stato di shock.

Iralt lavorava come Meccanico in una carrozzeria di Leno: la Warner Car. Il titolare e i colleghi lo ricordano come un ragazzo responsabile e sempre disponibile.