Si schianta contro un’auto mentre torna a casa, morto il motociclista Giovanbattista Brizio Giovanbattista Brizio stava tornando a casa nella serata di mercoledì 21 giugno con la sua moto. All’altezza di un curvone che porta a Capriolo (Brescia) si è schiantato contro un’auto. Il 62enne è deceduto poco dopo. Feriti in modo non grave i passeggeri della vettura.

A cura di Enrico Spaccini

Un motociclista di 62 anni, Giovanbattista Brizio, è deceduto nella serata di ieri mercoledì 21 giugno in seguito a un incidente. Secondo quanto ricostruito, stava tornando a casa a Capriolo, in provincia di Brescia, quando si è schiantato contro un'auto che proveniva dalla direzione opposta lungo la strada provinciale 469. Sul luogo sono arrivati in pochi minuti i soccorritori, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 62enne.

Lo schianto con la Polo

L'incidente è avvenuto intorno alle 22. Brizio stava percorrendo la sp469, la strada che collega Capriolo a Palazzolo. Arrivato all'altezza di un curvone, ha impattato contro un'auto che arrivava dalla direzione opposta alla sua.

A bordo della vettura, una Volkswagen Polo, c'era un uomo di 43 anni residente a Pontoglio e una ragazza di 16 anni, probabilmente la figlia.

L'arrivo dei soccorsi

Brizio è stato sbalzato a terra a diversi metri di distanza e sia la sua moto sia l'auto hanno preso immediatamente fuoco. Il 62enne è morto poco dopo, mentre i due all'interno della vettura sono riusciti ad allontanarsi in tempo, riportato ferite non gravi. Entrambi sono stati poi trasportati in codice giallo all'ospedale di Chiari, dove il 43enne che guidava sarà sottoposto agli esami tossicologici previsti in questi casi.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Palazzolo per spegnere l'incendio che stava distruggendo i veicoli coinvolti nell'incidente. La moto e l'auto sono stati posti sotto sequestro e ora la dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della Stazione locale e del Radiomobile.