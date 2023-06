Bimbo di 7 anni travolto da un’automobile: stava attraversando sulle strisce pedonali Un bambino di 7 anni è stato travolto da un’auto mentre attraversa le strisce pedonali: è successo in provincia di Brescia. Il piccolo è stato portato al pronto soccorso.

A cura di Ilaria Quattrone

Un bambino è stato investito a Concesio, comune che si trova in provincia di Brescia, mentre attraversava le strisce pedonali: il piccolo fortunatamente non è in pericolo di vita. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 giugno. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Il bambino stava attraversando la strada sulle strisce pedonali

Sono ancora poche le informazioni relative a questo incidente. Il bambino di 7 anni nel primo pomeriggio di ieri si trovava in Viale Europa. A un certo punto, ha attraversato la strada sulle strisce pedonali. Un'automobile si è fermata per farlo passare in tranquillità, ma in quello stesso momento un'altra ha effettuato una manovra di sorpasso finendo poi per investirlo. L'impatto è stato abbastanza violento.

È stato portato al pronto soccorso: non è in gravi condizioni

Il piccolo è sbalzato per alcuni metri. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato un'ambulanza. I medici e i paramedici del 118 hanno fornito al bimbo le prime cure sul posto poi hanno deciso di trasferirlo al pronto soccorso pediatrico degli Spedali Civili di Brescia per gli accertamenti. Avrebbe riportato lievi traumi e contusioni, ma fortunatamente nulla di grave. Non è infatti in pericolo di vita.

Gli agenti della polizia locale hanno svolto i rilievi: questi saranno necessari per accertare tutte le responsabilità del caso. Nelle prossime ore si potranno avere quindi maggiori elementi.