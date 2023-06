Bimbo di 3 anni attraversa sulle strisce con la mamma e viene investito, trasportato in ospedale Un bambino di 3 anni è stato investito nella mattinata di lunedì 26 giugno in zona Feltre a Milano. Stava attraversando sulle strisce pedonali con la madre quando è stato urtato da un’auto.

Un bambino di 3 anni è stato investito in via Carlo Bertolazzi, in zona Feltre a Milano, mentre stava attraversando la strada sulle strisce perdonali con la madre. L'impatto è avvenuto intorno alle 7:30 di questa mattina, lunedì 26 giugno. Il piccolo avrebbe riportato un trauma al volto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, che hanno deciso di trasportarlo in codice giallo alla Clinica De Marchi in zona Città Studi.

Sono in corso gli accertamenti del caso, affidati alla polizia locale. L'automobilista che si trovava alla guida della vettura che ha urtato il bambino è stato il primo a fermarsi e a chiamare i soccorsi, attendendo l'arrivo del 118.