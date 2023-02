Chi era Davide Rosticci, il 18enne morto in un’incidente con la sua moto Prima lo schianto contro un’auto poi le fiamme. Davide Rosticci è morto a 18 anni poche ore dopo l’incidente. In suo ricordo, l’oratorio del quartiere di Assisi ha organizzato una serata di preghiera e la polisportiva in cui giocava a calcio a 7 ha sospeso le gare e gli allenamenti.

A cura di Enrico Spaccini

Davide Rosticci

I medici hanno provato a rianimarlo sul luogo dell'incidente e in ambulanza per tutta la durata del viaggio verso il pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano. Davide Rosticci, chiamato "Dado", però, è deceduto poche ore più tardi nella notte di mercoledì 15 febbraio. Sulla sua morte la polizia locale ha aperto un fascicolo per omicidio stradale: sembra, infatti, che l'auto contro la quale si è schiantato il motociclista 18enne non avesse rispettato un obbligo di precedenza. Intanto, sui social si moltiplicano i messaggi in ricordo di Rosticci.

Una delle ultime foto pubblicate da Davide Rosticci su Instagram

Il ricordo della comunità di Assisi

La passione per i motori, sia su due ruote che su quattro, emerge in modo chiaro dalle foto e dai video che il 18enne milanese pubblicava sui suoi canali social. Poi, però, c'era anche la vita di quartiere, all'oratorio Assisi nell'omonimo quartiere, e le partite a calcio a 7 con l'Asd Polisportiva Assisi di cui faceva parte.

"Tutta la comunità parrocchiale si unisce al dolore della famiglia Rosticci", si legge in un post pubblicato dall'oratorio che invita chiunque voglia ricordare il 18enne alla preghiera nella parrocchia San Giovanni Battista alla Creta. In segno di lutto, poi, la polisportiva ha sospeso tutti gli allenamenti e le gare in casa e in trasferta fino a domenica compresa.

La ricostruzione dell'incidente

Stando a una prima ricostruzione fatta dalla polizia locale, con le indagini che sono ancora in corso, sembra che Rosticci stesse percorrendo via Basilea ed era diretto a via Bisceglie. Qui, svoltando a sinistra, si sarebbe schiantato contro una Volkswagen che non avrebbe dato la precedenza. Dopo il violento impatto, la moto sulla quale viaggiava il 18enne ha preso fuoco.