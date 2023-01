Chi era Carla Viganò, la nonna che si è buttata sotto un camion per salvare il nipotino di 8 anni Si chiamava Carla Viganò, la donna di 74 anni che ha salvato il nipotino da un incidente. La pensionata si è buttata sotto un camion che l’ha travolta e uccisa.

A cura di Ilaria Quattrone

Carla Viganò è la nonna che nella mattinata di oggi, lunedì 9 gennaio 2023, è morta per salvare la vita al suo nipotino di appena 8 anni. La 74enne è stata travolta da un camion ed è morta sul colpo. Il bambino ne è uscito illeso. Sulla dinamica indagano i carabinieri di Casatenovo che, insieme agli agenti della polizia locale, hanno svolto i rilievi del caso. Sembrerebbe che la donna e il piccolo si trovassero sulle strisce pedonali.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 8: Viganò stava accompagnando il bimbo a scuola che si trova a meno di un chilometro dal luogo in cui è stata travolta. I due si trovavano all'incrocio tra via San Gaetano e la Provinciale 51, nella zona de "La Fermata". E proprio quando stavano attraversando la strada, il camion li ha investiti.

La donna è morta sul colpo

La prima a soccorrere nonna e nipote è stata un'infermiera che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro. Quando i medici e i paramedici del 118 sono arrivati, per la 74enne non c'era più niente da fare. Probabilmente è morta sul colpo. Nel frattempo, il bimbo è stato portato a scuola da alcuni volontari così non ha dovuto assistere a tutte le scene di soccorso e messa in sicurezza dell'area.

Sulla base di quanto emerso dai giornali locali, la donna era stata volontaria del Caf di Barzanò e per questo motivo era conosciuta anche nei comuni vicini al suo. Lei infatti abitava proprio a Casatenovo, dove era molto attiva, e a qualche metro di distanza dal luogo dell'incidente. Lascia i suoi tre figli: Stefano, Roberto e Silvia oltre che le sue sorelle Enrica e Rossella e il nipotino di 8 anni.