Nonna si butta sotto un camion e salva il nipotino: è morta sul colpo In provincia di Lecco, una donna si è buttata sotto un camion per salvare il nipotino: il bimbo è uscito illeso dall’incidente, ma la nonna è stata travolta ed è morta.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Si è buttata sotto un camion per salvare il nipotino, ma è morta sul colpo: è quanto successo a Casatenovo, comune in provincia di Lecco nella giornata di oggi, lunedì 9 gennaio 2023. Il bambino non ha riportato alcuna ferita ed è stato poi accompagnato a scuola da alcuni volontari mentre i medici e i paramedici del 118 soccorrevano la donna.

Sono ancora poche le informazioni circolate sull'episodio. Non sono state diffuse le generalità della vittima, ma quello che è trapelato è che avesse 73 anni e che stava accompagnando il piccolo a scuola. I due stavano attraversando sulle strisce pedonali e precisamente all'incrocio tra via San Gaetano e la Strada Provinciale 51. In quello stesso momento, un camion stava effettuando una manovra.

La donna è morta sul colpo

Il conducente non si sarà accorto in tempo dei due: la donna, nel tentativo di salvare il suo nipotino, lo ha spinto via ed è stata così investita. La prima a soccorrerla, stando a quanto riporta il quotidiano "Il Giorno", sarebbe stata un'infermiera che stava tornando a casa dopo aver concluso il turno in ospedale. È stata lei a chiamare i soccorsi.

Il personale sanitario dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) non ha potuto far altro che costarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Oltre a loro erano presenti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità. Per consentire tutte queste operazioni, è stata chiusa al traffico la strada in cui è avvenuto l'incidente.