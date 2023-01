Domani i funerali della nonna morta per salvare il nipote: la famiglia chiede donazioni al posto dei fiori Domani, 11 gennaio, nella chiesa di Campofiorenzo a Casatenovo verrà celebrato il funerale di Carla Viganò, 73enne che è morta pur di salvare il nipote. I familiari hanno deciso che in caso di donazioni, queste saranno devolute all’Operazione Mato Grosso.

A cura di Enrico Spaccini

Carla Viganò, 73 anni

Domani, mercoledì 11 gennaio alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Campofiorenzo si saluterà per l'ultima volta Carla Viganò, la 73enne investita da un camion mentre stava accompagnando il nipote di 8 anni a scuola. Spingendo via il bambino, sembra che gli abbia salvato la vita pochi istanti prima di perdere la sua. Un atto di coraggio che ha fatto il giro del Paese, rimbalzando tra giornali, tg e post sui social. Ora, in ricordo della sua bontà e del suo spirito altruista, i familiari hanno chiesto che eventuali donazioni vengano devolute all'Operazione Mato Grosso.

L'impegno come volontaria nella parrocchia di Campofiorenzo

Il movimento Omg si rivolge soprattutto ai giovani, ai più poveri. Un cammino educativo che non fa distinzioni di alcun tipo, ma che vuole solo aiutare chi non ha gli stessi mezzi di tutti gli altri. Un po' come faceva Viganò quando offriva il suo contributo come volontaria proprio nella parrocchia del quartiere Campofiorenzo di Casatenovo, in provincia di Lecco.

"Riusciva a comunicare con noi giovani ragazzini usando le parole non della chiesa, ma di una donna consapevole, altruista e benevola, accompagnando le parole ai fatti", riassume uno dei tanti messaggi che chi ha conosciuto Viganò ha voluto affidare ai social.

La nonna 73enne, rimasta vedova da qualche mese, è deceduta facendo quello che era abituata a fare per la sua comunità da anni: aiutare gli altri. Anche in occasione della morte del marito Romano, la famiglia aveva deciso di devolvere le eventuali offerte alla Omg. La ricostruzione dell'incidente avvenuto nella mattinata di lunedì 9 gennaio in cui ha perso la vita è stata affidata ai carabinieri della compagnia di Merate, ma anche se non è ancora ufficiale con quella spinta Viganò ha salvato la vita del suo nipote di 8 anni. Oltre a lui, lascia anche i suoi tre figli.