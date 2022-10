Chi è Guido Farinelli, che come Leonardo DiCaprio in “Prova a prendermi” truffava generali e politici Guido Umberto Farinelli si fingeva un agente dei servizi segreti e in questo modo riusciva a ingannare politici, generali, medici e piloti. È stato condannato a quattro anni e dieci mesi.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato condannato a quattro anni e dieci mesi per truffa, corruzione, accesso abusivo a sistemi informativi, autoriciclaggio, possesso e fabbricazione di documenti falsi. Guido Umberto Farinelli è l'uomo che si spacciava per militare della Marina, agente dei servizi segreti e fino a 007 per la sicurezza del Vaticano. In stile Leonardo DiCaprio nel celebre film "Prova a prendermi".

Ha ingannato politici, generali, medici e piloti

Nascondendosi dietro mille identità riusciva a ingannare politici, generali, ma anche medici e piloti. Nella giornata di ieri, martedì 4 ottobre, si è svolto il processo con rito abbreviato davanti al giudice dell'udienza preliminare Patrizia Nobile. L'arresto invece risale a giugno 2021. Dalle indagini, era emerso che l'uomo era riuscito a truffare alcuni imprenditori a cui chiedeva fino a quattromila euro in cambio di favori nelle pratiche tributarie.

Così era riuscito a entrare in diversi circoli

In una occasione avrebbe mostrato un tesserino dell'Aise e si sarebbe fatto pagare per acquistare lingotti d'oro a prezzi vantaggiosi, oggetti che però non avrebbe mai inviato. Fingendo di avere conoscenze e frequentazioni di comodo, sarebbe riuscito a essere invitato in circoli ufficiali, ricevere diverse certificazioni, avrebbe anche ottenuto divise e documenti contraffatti.

Avrebbe fatto in modo che il suo nome comparisse sul portale di ricerca Wikipedia alla voce Nicola Calipari o per la liberazione della giornalista Giuliana Sgrena o ancora alla voce Fabrizio Quattrocchi. In tutti questi casi si era spacciato come agente incaricato nelle trattative. Farinelli ha collezionato segnalazioni e processi in mezza Italia.

L'uomo è ancora in attesa di essere sottoposto a due procedimenti a Milano e a Pavia. Nell'ultimo caso, avrebbe messo in atto un tentativo di truffa che sarebbe avvenuto mentre si trovava agli arresti domiciliari e poi sottoposto all'obbligo di firma in un paesino in provincia di Pavia.