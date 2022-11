Guido Bertolaso prende il posto di Moratti: è il nuovo assessore al Welfare della Lombardia Sarà Guido Bertolaso il nuovo assessore al Welfare lombardo. Il presidente di Regione Attilio Fontana lo ha annunciato a poche ore dalle dimissioni di Letizia Moratti, per la quale dice di aver sempre avuto “dubbi sul posizionamento politico”

A cura di Enrico Spaccini

"È sorprendente che l'assessore al Welfare dichiari che l'azione della Giunta non sia sufficiente", ha dichiarato con un post su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Poche ore fa, Letizia Moratti ha ufficializzato le sue dimissioni, anche da vicepresidente regionale, e a sostituirla sarà Guido Bertolaso: "Protagonista della campagna vaccinale in Lombardia e profondo conoscitore della macchina operativa".

Le dimissioni di Moratti

La ex sindaca di Milano, e da oggi anche ex assessora ed ex vicepresidente della Regione Lombardia, nella sua nota con la quale ha annunciato il suo addio ha affermato che secondo lei l'amministrazione "non risponde più all'interesse dei cittadini".

Moratti ha poi puntato il dito contro Fontana, con cui è venuto meno il "rapporto di fiducia" e contro i "provvedimenti contraddittori assunti in materia di lotta alla pandemia".

I dubbi di Fontana

"I dubbi che avevo espresso sul posizionamento politico di Letizia Moratti erano fondati", ha commentato Fontana: "È chiaro che guarda verso sinistra e non da oggi".

Il presidente leghista ritiene "sorprendente" il fatto che Moratti abbia definito "non sufficiente" l'azione della Giunta, visto che "ne fa parte da un anno e mezzo e non mi pare abbia mai sollevato problemi".

Come ha sottolineato l'assessora dimissionaria, la Lombardia è diventata "tra le prime aree al mondo per adesione e copertura" vaccinale contro il Covid-19. Quei vaccini che il governo Meloni nel suo decreto unico approvato dal Consiglio dei ministri ha reso non più obbligatorio anche per gli operatori sanitari degli ospedali e delle Rsa.

Bertolaso: "Profondo conoscitore della Sanità lombarda"

Nel frattempo, Fontana ha già individuato la persona alla quale affidare le deleghe del Welfare: sarà Guido Bertolaso, scelto in quanto già "profondo conoscitore della macchina operativa della Sanità lombarda". Una figura che, sottolinea il presidente di Regione, si occuperà "senza distrazioni politiche esclusivamente dei bisogni dei cittadini".