in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi a Cesate, paese alle porte di Milano, dove un'automobile e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio, è stato il motociclista di appena 21 anni che ha riportato ferite serie. Allertati immediatamente, i soccorsi inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia si sono precipitati sul posto per prestare il proprio aiuto al giovane.

Scontro auto-moto, grave un motociclista di 21 anni

Secondo quanto riportato, l'incidente è accaduto intorno alle 17.30. I sanitari sono giunti in codice rosso sul posto, in via Mincio, prestando subito soccorso al 21enne che ha riportato ferite molto serie nell'impatto. Stabilizzato sul posto, è stato condotto in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano. Al momento non sono note le sue condizioni. In via Mincio sono poi intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno isolato l'area, ripristinato la circolazione, deviandola, e avviato gli accertamenti del caso per poter ricostruire quanto più accuratamente possibile la dinamica del sinistro. Le cause dell'incidente, però, non sono ancora chiare.

Accusa un malore e si schianta contro un muro, morto un 32enne

Una tragedia si è consumata questa mattina a Gemonio, in provincia di Varese, dove un uomo di 32 anni ha perso la vita a seguito dello schianto tra la sua automobile e un muro di cinta di un'abitazione. Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, la vittima avrebbe accusato un malore improvviso mentre viaggiava su via Castelfidardo, a pochi passi dal Museo Salvini. A nulla sono servite le operazioni dei sanitari giunti sul posto: l'uomo è stato dichiarato morto al suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Cittiglio.