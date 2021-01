Si era schiantato nella prima mattina di oggi, martedì 12 gennaio, a Gemonio, in provincia di Varese, contro un muro con la sua auto. Nel pomeriggio la tragica notizia: l'uomo, un 32enne, è morto a seguito delle ferite riportate. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava percorrendo via Castelfidardo nei pressi del Museo Salvini quando ha improvvisamente perso il controllo del suo veicolo, una Dancia Sandero. Sbandando, l'automobile è andata a schiantarsi contro il muro di cinta di un'abitazione poco distante.

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro, morto 32enne

Immediatamente si era azionata la macchina dei soccorsi, con l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia impegnata ad inviare sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Inizialmente, anche l'elisoccorso era stato allertato ma poi si è optato per il trasporto in ospedale via terra. Al loro arrivo, i sanitari del 118 hanno trovato il 32enne in condizioni critiche. Il suo corpo è stato estratto dalle lamiere del veicolo accartocciato grazie all'aiuto dei vigili del fuoco. Allora, i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, programmando una corsa in ospedale, a Cittiglio, per consegnarlo in cura ai medici del pronto soccorso. Purtroppo, però, una volta arrivato presso il nosocomio, i dottori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale del Medio Verbano che hanno dapprima disposto cordoni per regolare la viabilità e successivamente effettuato gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Stando alle primissime informazioni filtrate, il 32enne avrebbe perso il controllo del veicolo a seguito di un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo.