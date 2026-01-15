Cerca di entrare in Procura a Pavia con un coltello a serramanico: denunciato un 53enne

(Archivio)

Un uomo di 53 anni ha tentato di entrare negli uffici della Procura di Pavia, all'interno del palazzo di giustizia, con un coltello a serramanico di 22 centimetri. Secondo quanto si apprende, l'episodio si sarebbe verificato oggi, giovedì 15 gennaio. Non momento in cui l'uomo avrebbe cercato di entrare sono scattati subito i dispositivi di sicurezza. Infatti i metal detector presenti hanno iniziato a suonare rivelando l'arma. Così le guardie giurate e i militari che presidiano l'ingresso dell'edificio hanno controllato l'uomo e scoperto che nascondeva l'arma. Dopo tutti gli accertamenti l‘uomo è stato denunciato con l'accusa di detenzione e porto di oggetti atti ad offendere. L'arma invece è stata sequestrata. Non si conoscono ancora le generalità dell'uomo che questa mattina avrebbe cercato di entrare nel palazzo di giustizia con un coltello né sopratutto il motivo. Al momento le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di capire quali fossero le intenzioni dell'uomo e ricostruire l'esatta dinamica. Da quanto finora appreso, pare che l'uomo avesse appuntamento in Procura a cui si sarebbe presentato munito di coltello. L'arma era nascosta sotto gli indumenti ed è stata trovata dai militari dopo una perquisizione.