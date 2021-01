I carabinieri di Cassano d’Adda, comune in provincia di Milano, hanno arrestato un uomo di 49 anni in flagranza di reato per tentata rapina. Secondo quanto comunicato dai militari, nel pomeriggio dell'altro ieri, sabato 2 gennaio, il 49enne si trovava all'interno di un mini market in piazza Garibaldi. Così, notando di essere l'unico cliente dell'attività, ha aggredito il titolare del negozio, un uomo pakistano di 32 anni, puntandogli al collo un coltello.

Il titolare si libera e blocca l'aggressore

Così, il 49enne l'ha intimato di aprire la cassa per rubare tutti i soldi presenti ma gli sforzi e la resistenza della vittima gli hanno concesso di ribaltare la situazione a suo favore. Così, liberandosi della presa dell'aggressore, è riuscito a immobilizzarlo invitando un suo dipendente a dare l'allarme avvisando le forze dell'ordine. Tempestivo l'intervento dei carabinieri che, pochi minuti dopo la chiamata e la richiesta di aiuto, si sono presentati sul luogo della tentata rapina, mettendo le manette ai polsi al 49enne.

Ricoverato in ospedale, ha ricevuto una prognosi di 7 giorni

Successivamente, un'ambulanza è arrivata in piazza Garibaldi per prestare soccorso al titolare 32enne che è stato poi portato al pronto soccorso dell'ospedale di Melzo. La vittima è stata curata e dimessa con una prognosi di sette giorni. Il 49enne, arrestato, sarà giudicato nella giornata di oggi per direttissima al tribunale di Milano. Secondo quanto comunicato dai carabinieri, l'operazione rientra nell'ambito di una attività di controllo territoriale per assicurare il rispetto delle norme vigenti contro il Covid-19 oltre che per prevenire gli atti criminali quotidiani.