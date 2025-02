video suggerito

Capodanno cinese a Milano 2025: gli orari della parata in programma il 2 febbraio Al via i festeggiamenti per il Capodanno Cinese 2025: tra i diversi eventi in programma anche la parata all'Arco della Pace prevista per domani, domenica 2 febbraio, alle ore 14.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel pieno dei festeggiamenti per il Capodanno cinese 2025, è prevista per domani, domenica 2 febbraio, la parata che celebra l'ingresso nell'anno del Serpente, organizzata nel cuore di Milano, nel quartiere di Chinatown.

Tra lanterne, lucine e composizioni colorate, il quartiere che si snoda intorno alla via di Paolo Sarpi, sta infatti ospitando già dal 29 gennaio gli eventi e i festeggiamenti che celebrano l'evento più atteso dell'anno dalla comunità cinese che, con ben 33 mila persone, è la più numerosa d'Italia. C'è, infatti, grande fermento per le strade di Chinatown, dove si svolgerà la grande parata che celebra l'ingresso nell'anno del Serpente, simbolo di saggezza, intuizione, eleganza e trasformazione.

I festeggiamenti si concluderanno mercoledì 12 febbraio 2025, giorno in cui si terrà anche la tradizionale Feste delle lanterne in occasione della quale è usanza posizionare delle candele fuori dalle case e camminare per le strada con lanterne di colore rosso che simbolicamente danno l'addio al vecchio anno per salutare il nuovo.

Orari della parata a Milano per il Capodanno Cinese 2025

La parata è prevista per domani, domenica 2 febbraio 2025. L'evento sarà aperto, come da tradizione, dalla danza del drago e dalla danza del leone prevista intorno alle ore 14. A seguire, sul palcoscenico allestito davanti all'Arco della Pace, si alterneranno sfilate di costumi tradizionali, danze, musiche tipiche ed esibizioni di arti marziali previste fino alle ore 17.

La festa, a ingresso libero, è organizzata e promossa dalle principali associazioni di residenti e imprenditori di origini cinesi presenti a Milano, oltre che dal coordinamento delle associazioni cinesi della città.

Tutti gli altri eventi per il Capodanno Cinese a Milano

In occasione del Capodanno cinese 2025 sono in programma a Milano una serie di eventi e di appuntamenti da non perdere.

Dal 25 gennaio al 2 febbraio, nella sala delle Colonne della Fabbrica del Vapore, l'Associazione Shoulashou Diamocilamano, che si propone di promuovere e favorire scambi culturali tra la comunità cinese e quella italiana, organizza una mostra di beni culturali e laboratori artigianali. L'ingresso è gratuito, dalle 10:00 alle 18:00. L'evento si chiuderà il 2 febbraio con manifestazioni e festeggiamenti, dalle 10:00 alle 12:00.

Le celebrazioni del capodanno cinese arrivano anche al centro Pime, il centro culturale milanese dei missionari che ha deciso di dedicare a questa festa tutta la giornata del primo febbraio. Per l'occasione il centro ha previsto una mostra del fumettista Pietro Zhou Fan, un laboratorio dedicato alle famiglie e uno speciale tour guidato attraverso gli oggetti di origine cinese custoditi nel Museo Popoli e Culture. La festa si concluderà la sera, con un concerto nel quale tredici gruppi di artisti si alterneranno in esibizioni di danza, musica, sfilate e performance.

Infine, il capodanno cinese arriva anche in centro, all'hotel Mandarin Oriental, vicino al Duomo, che proporrà ogni giorno fino al 2 febbraio un aperitivo con piatti e drink ispirati alla tradizione asiatica.