Cosa fare a San Valentino 2025 a Milano: gli eventi più romantici per la Festa degli Innamorati Quattro eventi di San Valentino per celebrare al meglio la festa degli innamorati domani, venerdì 14 febbraio 2025, a Milano e nell'hinterland.

A cura di Ilaria Quattrone

San Valentino 2025 si avvicina e con essa diversi eventi e occasioni per celebrare l'amore. Nonostante in tantissimi saranno incollati alla televisione per godersi la penultima puntata del Festival di Sanremo dedicata ai duetti tra i cantanti in gara e i loro ospiti, molti altri potrebbero scegliere di trascorrere la serata fuori da casa e sempre in compagnia delle loro dolci metà.

A Milano sono diversi gli eventi dedicati alla Festa degli innamorati. Ecco quindi una lista degli appuntamenti previsti per la giornata.

Il Belvedere a Palazzo Lombardia

Venerdì 14 febbraio Palazzo Lombardia aprirà il Belvedere del 38esimo pianto a tutti gli innamorati. Sarà aperto dalle 17 alle 23. Si potrà entrare dall'ingresso del Nucleo 1 di Piazza Città di Lombardia. La prenotazione sarà obbligatoria e si potrà farla online: saranno aperte fino a mezzogiorno di venerdì 14 febbraio e fino all'esaurimento dei posti disponibili. L'accesso è gratuito e si potrà specificare il numero di partecipanti aggiuntivi.

‘Gallerie mon amour' alle Gallerie d'Italia a Milano

Alle Gallerie d'Italia di Milano, in occasione di San Valentino, ci sarà l'ingresso ridotto 2×1. Sono in programma alcune visite speciali guidate sul tema della passione e del romanticismo nell'arte. Dalle 17.30 alle 18.30 ci sarà infatti l'appuntamento "Gallerie mon amour". Il costo della visita guidata è di 5 euro a persona.

La passeggiata sull'Highline della Galleria Vittorio Emanuele

La sera di San Valentino sarà aperta la Highline Milano, che consentirà di fare una passeggiata sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele II. Sarà un percorso turistico di 550 metri quadrati di superficie dal quale si potranno vedere le guglie del Duomo di Milano da vicino. Il prezzo del biglietto ridotto San Valentino 2×1 è di 15 euro per coppia.

L'evento a lume di candela al Teatro Tirinnanzi a Legnano

Non proprio a Milano, ma nell'hinterland. Al Teatro Tirinnanzi di Legnano si potrà assistere a un concerto del duo pianistico Omonoos, che è nato nel 2015 dalla collaborazione tra i pianisti Silvia Gatti e Gabriele Salemi. L'evento sarà a lume di candela.