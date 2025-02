video suggerito

Dove vedere Sanremo 2025 a Milano: i locali per seguire il Festival Tutto pronto per la settimana di Sanremo, la kermesse pronta a riempire le serate di musica, da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Se divano e coperta hanno stufato, a Milano non mancano i locali dove godersi le dirette del festival insieme agli amici: Arci Bellezza, Base Milano e Mare culturale Urbano, solo per citarne alcuni.

C'è chi la ama e chi la odia, ma la settimana di Sanremo è senza dubbio un appuntamento cult, capace di unire amici e famiglie davanti al piccolo schermo. Tutti pronti quindi per la prima diretta, martedì 11 febbraio, e poi notti occupate fino a sabato 15, la sera della finale. E chi l'ha detto che per seguire il festival ci si debba chiudere in casa sul divano? A Milano anche un evento da tv, tisana e coperta diventa un'occasione mondana, con locali come l'Arci Bellezza, il Base Milano e il Mare culturale Urbano che organizzano serate apposta per vedere Sanremo.

Sanremo Bellezza all'Arci Bellezza

Affrettarsi a prenotare per chi vuole godersi il festival sul maxi schermo dell'Arci Bellezza, in via Bellezza, vicino all'università Bocconi. Gli scorsi anni l'appuntamento è andato sold out, quindi per questa edizione hanno deciso di raddoppiare la dose: non solo la finalissima di sabato 15 febbraio, ma anche la serata delle cover e dei duetti, venerdì 14. Un'idea per un appuntamento di San Valentino? Il programma della serata prevede musica dal vivo a partire dalle ore 20:00 con l'Orchestra Disco Pianobar e poi la proiezione della diretta in compagnia di super ospiti ancora da svelare.

Sanremo al Base Milano

Scegliere il Base Milano, in via Bergognone 34, se si cerca una serata fluida dove la musica, protagonista della settimana, si intreccia con moda, arte e cultura. Si comincia dalla prima diretta, alle 20:00 di martedì 11 febbraio, e poi ci si rivede venerdì 14 e sabato 15 per le cover e la finalissima. Cosa aspettarsi? Esibizioni di drag queen & drag king, una piccola orchestra dal vivo e "un pubblico scatenato per commentare, votare e celebrare la kermesse più attesa dell’anno". Ospiti della serata saranno Aura Eternal, Ander Killer, Nat/Tasha, Velveto Dope, Louis Vacth e Matt Curo.

Sanremo al Mare Culturale Urbano

Per chi vuole partecipare e non solo guardare si consigliano le serate Sanremesi di Mare Culturale Urbano, a Cascina Torrette, in via Quinto Cenni. Qui, infatti, il pubblico diventa giuria popolare che commenterà non solo le performance, ma anche gli outfit dei concorrenti in gara. Il tutto sotto la guida delle drag queen LaWanda Gastrica e Peperita, che condurranno la serata. Appuntamento sempre per le 20:00 martedì 11 febbraio, venerdì 14 e sabato 15.