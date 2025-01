video suggerito

Cosa fare per il Capodanno Cinese 2025 a Milano: eventi, mostre e laboratori da non perdere Dal 29 gennaio al 12 febbraio tornano anche a Milano le celebrazioni del capodanno cinese. I festeggiamenti culmineranno con la parata del 2 febbraio, ma anche gli altri giorni saranno ricchi di eventi sparsi in tutta la città: dai laboratori nella Fabbrica del Vapore, alla Festa delle Lanterne all'Arco della Pace.

Anche a Milano, a partire da mercoledì 29 gennaio, giornata del primo novilunio dell'anno, arriverà il capodanno cinese per inaugurare l'anno del serpente. Al culmine delle celebrazioni ci sarà, come da tradizione, la parata del Drago, con la tradizionale danza del Leone, che si svolgerà nel pomeriggio del 2 febbraio all'Arco della Pace. Ma la festa durerà due settimane, fino al 12 febbraio, e tutte le giornate saranno costellate di eventi e iniziative a tema, con il quartiere cinese di Paolo Sarpi che per l'occasione sarà illuminato dalle tipiche lanterne rosse, mentre molti ristoranti cinesi proporranno i loro menù a tema.

La mostra e i laboratori in Fabbrica del Vapore

Dal 25 gennaio al 2 febbraio, nella sala delle Colonne della Fabbrica del Vapore, l'Associazione Shoulashou Diamocilamano, che si propone di promuovere e favorire scambi culturali tra la comunità cinese e quella italiana, organizza una mostra di beni culturali e laboratori artigianali, il tutto con un ingresso gratuito, dalle 10:00 alle 18:00. L'evento si chiuderà il 2 febbraio con manifestazioni e festeggiamenti, dalle 10:00 alle 12:00.

Una giornata di eventi al centro Pime

Le celebrazioni del capodanno cinese arrivano anche al centro Pime, il centro culturale milanese dei missionari che ha deciso di dedicare a questa festa tutta la giornata del primo febbraio. Per l'occasione il centro ha previsto una mostra del fumettista Pietro Zhou Fan, un laboratorio dedicato alle famiglie e uno speciale tour guidato attraverso gli oggetti di origine cinese custoditi nel Museo Popoli e Culture. La festa si concluderà la sera, con un concerto nel quale tredici gruppi di artisti si alterneranno in esibizioni di danza, musica, sfilate e performance.

Lo spettacolo del Mandarin Oriental

Non solo Sarpi: il capodanno cinese arriva anche in centro, anzi centrissimo. L'hotel Mandarin Oriental, vicino al Duomo, proporrà per il 29 gennaio un evento speciale: un'esibizione di Danza del Ventaglio accompagnata da una calligrafa e da una suonatrice di Ghuzeng, uno strumento tradizionale cinese. Previsto per la serata anche un dj set, mentre l'aperitivo con piatti e drink ispirati alla tradizione asiatica resterà disponibile tutta la settimana, fino al 2 febbraio.

La conclusione con la festa delle lanterne

Quale migliore chiusura del capodanno cinese se non con la Festa delle Lanterne? Durante questa celebrazione, prevista all'Arco della Pace per il 12 febbraio (il quindicesimo giorno dopo il capodanno), le tipiche lanterne rosse si accenderanno in tutto il quartiere cinese di Paolo Sarpi, fuori dalle abitazioni e dai negozi.