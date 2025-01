video suggerito

Cosa fare per l’Epifania 2025 a Milano: gli eventi in programma in città per festeggiare la Befana Milano è pronta a festeggiare l’Epifania del 2025. Per il 6 gennaio sono in programma numerosi eventi, dal tradizionale Corteo dei Re Magi, alla ricerca della casa della Befana tra le stelle al Civico Planetario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una delle edizioni della Befana benefica motociclistica di Milano (foto da LaPresse)

Il 6 gennaio 2025, il giorno dell'Epifania che segna la chiusura del periodo natalizio, sta arrivando. Anche quest'anno, la città di Milano è in grado di offrire a grandi e bambini tanti eventi per trascorrere la giornata di festa. Non mancherà il tradizionale Corteo dei Re Magi che partirà da piazza del Duomo per poi terminare alla basilica di Sant'Eustorgio, e nemmeno la Befana benefica motociclistica arrivata ormai alla sua 56esima edizione. Al Civico Planetario, invece, i bambini potranno cercare la casa della Befana tra le stelle, mentre Regione Lombardia omaggia Renato Pozzetto con la proiezione di tre suoi film. Restano aperti i mercatini di Natale in città, come il Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Montanelli.

Il Corteo dei Re Magi da piazza del Duomo alla basilica di Sant'Eustorgio

L'arrivo dei Re Magi alla basilica di Sant'Eustorgio nell'Epifania 2024 (foto da LaPresse)

Il ritrovo in piazza del Duomo è previsto per le 10:45, in modo tale che per le 11 il tradizionale Corteo dei Re Magi potrà partire verso via Torino con direzione Colonne di San Lorenzo. La tappa finale del percorso è la Basilica di Sant'Eustorgio, dove sul sagrato della chiesa viene allestito il presepe vivente con i personaggi della Sacra Famiglia. In questa occasione, l'associazione Fornai Milano donerà mille pani benedetti ai fedeli presenti, con i volontari di ‘Pane in piazza', l'iniziativa benefica dei Frati Cappuccini Missionari in collaborazione con Famiglia Marinoni, che provvederanno alla distribuzione.

La 56esima edizione della Befana benefica motociclistica

La locandina della 56esima edizione della Befana benefica motociclistica

A piazza Kennedy, angolo viale De Gasperi, alle 8:30 ci si ritrova per la storica Befana benefica motociclistica. L'iniziativa organizzata da Motoclub Ticinese, è arrivata alla sua 56esima edizione e quest'anno consegnerà regali agli istituti Piccolo Cottolengo don Orione e Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Il percorso del corteo è stato stabilito insieme alla polizia locale e si può consultare sul sito ufficiale dell'associazione.

Leggi anche Cosa fare a Milano a Capodanno 2025: le attrazioni e gli eventi per il 31 dicembre

L'incontro con la Befana al Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Montanelli

Al Villaggio delle Meraviglie, allestito ai Giardini Montanelli nel quartiere di Porta Venezia, Babbo Natale e Mamma Natale lasciano il posto alla Befana. Attraverso il sito ufficiale, i bambini possono prenotare il proprio incontro con la Befana. I più piccoli potranno ascoltare favole davanti al camino e conoscere la vera storia della scopa magica. Inoltre, portando una propria calza da casa, si potrà riempirla con dolcetti e caramelle.

‘La Befana vien di notte' al Teatro Martinitt di Milano

La locandina dello spettacolo ‘La Befana vien di notte' in scena al teatro Il Martinitt

Al Teatro Mrtinitt di Milano, in zona Lambrate, il 5 e 6 gennaio va in scena La Befana vien di notte, della compagnia La Mansarda. I bambini potranno ascoltare la storia della Befana che, intenta a consegnare doni in tutto il mondo, si racconterà a uno spazzacamino, un ladruncolo e a una sonnambula. Il biglietto per gli adulti costa 12 euro, per i bambini 10 euro e per i minori di 3 anni 3 euro. È possibile anche accedere alla colazione buffet al bar con altri 3,50 euro. Lo spettacolo andrà in scena alle 11:30 sia il 5 che il 6 gennaio.

Cercare la casa della Befana al Planetario

Il Civico Planetario ‘Ulrico Hoepli' di Milano (foto da LaPresse)

Per gli esploratori dell'universo, il Civico Planetario Ulrico Hoepli ha organizzato un evento speciale per l'Epifania. I bambini, infatti, potranno partire alla ricerca della casa della Befana e della sua fabbrica dei dolci nascosti nel Sistema Solare. Lo speciale si chiama La Befana cerca casa e si terrà il 6 gennaio alle 11, 14:30, 16:30 e 18. Il biglietto intero costa 5 euro, il ridotto 3 euro.

L'omaggio a Pozzetto di Regione Lombardia

L'evento organizzato da Regione Lombardia in omaggio a Renato Pozzetto

Infine, Regione Lombardia, su iniziativa del presidente Attilio Fontana e dell'assessore alla Cultura Francesca Caruso, ha deciso insieme al direttore del Lirico Matteo Forte, di riproporre l'evento Omaggio a Pozzetto. Si tratta di una giornata dedicata al comico milanese che vede la proiezione di tre film all'auditorium Testori in piazza Città della Lombardia: È arrivato mio fratello (ore 14:00), Un povero ricco (ore 16:30) e Il ragazzo di campagna (ore 20:00). L'ingresso è gratuito, ma per poter entrare è necessaria la prenotazione sul sito di Cinema Palazzo Lombardia.