video suggerito

Cosa fare a Milano a Capodanno 2025: le attrazioni e gli eventi per il 31 dicembre Il Capodanno milanese si arricchisce di eventi con serate in discoteca a tema vintage, proiezioni di cinepanettoni anni Novanta, spettacoli teatrali e il maxi show di Max Pezzali. Per aspettare e festeggiare in compagnia l’arrivo del 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non ci sarà neanche stavolta il concertone di Capodanno 2025 a Milano, ma non per questo cittadini e turisti di passaggio rinunceranno a festeggiare. Le occasioni per trascorrere l'ultima notte dell'anno all'insegna della musica e del divertimento infatti non mancano di certo tra serate organizzate, spettacoli teatrali, party, cene e eventi di ogni genere per accogliere in compagnia l'arrivo del 2025.

Capodanno 2025 nei locali di Milano

Quasi ogni locale, discoteca o pub della città offrirà una versione personalizzata del cenone di Capodanno e del veglione. Qualche esempio? La serata danzante con cenone allo Spirit de Milan, storico indirizzo della scena swing in zona Bovisa, con New Year’s Eve 2025 – Disco party with Alexandra Drag Queen and Ladies’ Groove, musica dagli anni Settanta ai Duemila e due concerti live per brindare insieme alla mezzanotte con spumante, lenticchie e cotechino. Dress code: piume e paillettes.

Un tocco vintage anche al Just Cavalli alla Torre Branca, che offre una serata a tema anni ruggenti The Great Gatsby 2025, e l'Hollywood in corso Como che per il Capodanno 2025 propone una serata esclusiva a tema Midnight in Paris. Gale e vestiti rosso fuoco invece ai Magazzini Generali in zona Porta Romana con un dinner show cantato dalle 20:30 alle 23; a partire dalla mezzanotte, inoltre, la sala del cenone si trasformerà nella pista di una discoteca con musica e spettacoli, per celebrare l’arrivo del nuovo anno in grande stile.

Leggi anche Cosa fare a Milano per Natale 2024, 5 eventi da non perdere per bambini e adulti

Al cinema per l'ultimo dell'anno

Meglio uscire dal caos, e godersi una serata in tranquillità a guardare un film? Per i più nostalgici, nelle sale milanesi è tornata in 4K la pellicola cult Vacanze di Natale 90, capostipite dei cinepattoni nostrani con la coppia Massimo Boldi/Christian De Sica (e ancora Ezio Greggio, Diego Abatantuono e Corinne Clery) e un'immersione dei brani più famosi di quegli anni. Per la serata del 31 dicembre si trova in programmazione all'Arcobaleno di viale Tunisia, al cinema Ducale di piazza Napoli, nei multisala Notorious Cinemas di Sesto San Giovanni e Milano Merlata, The Space Cinema a Rozzano.

Lo show di Max Pezzali con Deejay Time al Forum di Assago

Echi del glorioso passato, più presente che mai, arrivano anche dal Forum di Assago. Qui, in mezzo al super show di Max Pezzali Max Forever– Questo Forum non è un albergo Capodanno Edition, tornano infatti sulla scena anche i mitici dj della banda del DeejayTime (Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso) che hanno fatto la storia della musica dance ed elettronica in Italia.

Gli spettacoli teatrali a Milano a Capodanno 2025

Alessandro Besentini e Francesco Villa, alias Ale e Franz (foto di Domenico Summa)

Ma non solo cinema. C'è anche tanto teatro nel Capodanno meneghino, a partire dal duo comico milanese doc di Ale e Franz che nel pomeriggio del 31 dicembre si esibiscono al Teatro lirico Giorgio Gaber con il classico Il nuovo spettacolo di Natale 2024. E ancora Tootsie con Enzo Iacchetti e Paolo Conticini al Teatro Manzoni, il musical Anastasia all'Arcimboldi, Lo schiaccianoci del balletto di Čajkovskij allo studio Melato del Piccolo Teatro di Milano con le marionette della storica Compagnia Carlo Colla & Figli.